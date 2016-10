La Liga condena la provocación de Neymar

valencia. El resurgir del Valencia; el apurado y controvertido triunfo del Barça; las continuas pifias de Undiano; la insolencia de Neymar; la interpretación teatral de algunos jugadores barcelonistas, y el lamentable botellazo fueron con diferencia los temas 'estrella' de la gala organizada por la Liga de Fútbol Profesional y celebrada ayer noche en un engalanado Palacio de Congresos de Valencia, que reunió a un amplio puñado de representantes del fútbol español, tanto de Primera como de Segunda. Hablaron de la polémica ocurrida en Mestalla prácticamente todos. Desde el presidente de la LFP, Javier Tebas, hasta Bertomeu, presidente del FC Barcelona, y uno de los implicados directamente en este asunto, hasta el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Unos fueron más claros que otros pero si hubiera que destacar por encima de todo algún aspecto, éste sería el de la provocación de los jugadores del Barça tras el 2-3. Para Tebas, no hay ningún género de dudas. «Lo más grave es el botellazo», decía con rotundidad para añadir ya más extensamente sin citar nombres: «La conducta de los jugadores no es la que a mí me gustaría. Siempre he reprochado la provocación dentro y fuera del campo tanto a compañeros como a la grada. Si los árbitros pudieran tener un vídeo para ver esas acciones seguramente habría sanción para ellos. No me gustó». Bertomeu tiraba para casa: «Los jugadores tienen el derecho a celebrarlo con efusividad cuando se marca un gol en el último minuto de un partido muy intenso».

Ximo Puig no tuvo ningún reparo. Hablaba del «error que desgraciadamente cometió el árbitro» pero entraba al trapo sobre Neymar: «Un profesional siempre tiene que ser profesional y nunca enfrentarse al público. Desde luego, la manera de ser no es digna de un deportista».

Lo curioso es que la organización hizo que Layhoon y Bartomeu se sentaran juntos. Al no venir ningún jugador del Barça no hubo opción a que se cruzaran con Enzo, Ryan, Nani y Prandelli, miembros de la primera plantilla que sí asistieron.

Hubo opiniones para todos los gustos. A Sergi, entrenador pero en su día exjugador barcelonista, le molestaba que todo lo que pasó el sábado «hay que ponerle freno porque es lo mejor para los niños»; mientras que José Luis Oltra, actual técnico del Córdoba, enumeraba uno a uno cada error de Undiano: «Son cosas que pasan, pero pienso que son fallos humanos, se trata de un árbitro con experiencia y sobre al que no hay que dudar».

Para Palop, en su día guardameta blanquinegro, Undiano «no estuvo nada fino, pero tanto para unos como para otros». Tan diplomático como él fue Muñiz Fernández. El exárbitro tuvo que ingeniárselas para encontrar una excusa que diera validez al primer gol en fuera de juego barcelonista: «Esa jugada es interpretativa. Cuando salta, el jugador está a once metros, casi a la altura del penalti, y quizás no molesta. No es muy clara. En este tipo de casos, cada uno tiene una versión». No todos hablaron de este asunto. Miguel Cardenal, presidente del CSD, escurrió el bulto y Mijatovic señaló que hay que evitar actitudes hostiles desde la grada.