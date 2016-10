El Valencia palpita de nuevo

valencia. El Valencia vuelve a palpitar. Si ha valido o no la pena esperar y tirar casi a la basura ocho jornadas de Liga lo tendrá en cualquier caso que demostrar este próximo lunes en Riazor; pero es verdad que el partido del sábado contra el Barça, con sus virtudes y defectos, le debe servir al Valencia para tomarlo como punto de inflexión definitivo.

La clasificación no le permite todavía ninguna tregua al equipo pero fue la primera vez en la presente temporada que los valencianistas dieron sensación no sólo de jugar con las ideas muy claras sino de saber también trasladarlas (al margen de los errores que debe pulir Prandelli) al terreno de juego. No fueron pocos los aficionados que se preguntaron después del partido por qué los jugadores no se habían aplicado en anteriores partidos con tanta intensidad como la que demostraron contra el Barça. Suele ocurrir también. Para certificar si tiene continuidad habrá que esperar hasta el cara a cara contra el Deportivo.

Una cosa está clara. La nefasta actuación de Undiano sirvió para unificar criterios en el bando valencianista. Hacía tiempo que afición, futbolistas y dirigentes no se ponían tan de acuerdo. Puestos a recordar, hacía 19 meses que no salía ningún dirigente del Valencia a airear a los cuatro vientos un malestar tan evidente con el árbitro ante los organismos oficiales. La última vez que se registró algo parecido fue tras un Athletic-Valencia (8-3-2015) cuando Amadeo Salvo, después de la tibieza de Nuno en la rueda de prensa, se puso delante de los micrófonos y descuartizó metafóricamente a Teixeira Vitienes. El Valencia era cuarto.

Desde entonces, y a pesar de arbitrajes tan dudosos como los de la temporada pasada de González González (Eibar-Valencia), Gil Manzano (Valencia-Athletic) y Fernández Borbalán (Real Madrid-Valencia), o el de Hernández Hernández de este año en Ipurua, en el club de Mestalla se decidió mantener el silencio. Nadie había dicho nada tampoco ante la inquieta racha de penaltis que lleva en contra el Valencia y que tanto daño está haciendo.

Ahora, además, el capitán del Valencia se ve envuelto en lo que puede ser una incómoda campaña. Se ha puesto de moda también que los clubes, a través de las redes sociales, ofrezcan comentarios que hace un tiempo podían ser impensables. El Valencia, por ejemplo, ya era crítico al descanso con Undiano este sábado. El Barça, por su parte, ofrecía un parte médico sobre Iniesta poniendo el punto de mira sobre Enzo Pérez. «El capitán azulgrana ha caído lesionado al inicio del partido. Iniesta ha sufrido una dura entrada de Enzo Pérez». En su momento, Albelda vivió una larga persecución mediática sobre su contundencia en el terreno de juego.

El argentino se puede ver envuelto ahora en una vorágine similar, por lo que significa una lesión de importancia en un futbolista como Iniesta. Enzo, ayer, daba su versión de lo ocurrido. «Lamentablemente nos quedamos con las manos vacías. Quería destacar el gran esfuerzo de todo el equipo acompañado por n gran ambiente en Mestalla. Este es el camino». El mensaje también iba para su colega en el Barça: «Le deseo a Andrés Iniesta que tenga una buena recuperación y que vuelva pronto a las canchas».

Enzo, todo carácter, se enzarzó con Neymar por la provocación en el festejo del 2-3. «Eso lo haces en tu campo», le repitió una y otra vez cuando se encararon en el césped.