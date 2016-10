«Los árbitros deberían sentir vergüenza por lo que han hecho»

valencia. El Valencia dio un golpe encima de la mesa. La actuación de Undiano removió las tripas, no sólo de los aficionados, sino también de los dirigentes y fue Jesús García Pitarch, el director deportivo de la entidad, el que puso de manifiesto el profundo malestar que desde el club se sentía con el colegiado. No es nada habitual ver unas declaraciones totalmente oficiales en ese sentido al tratarse siempre de un colectivo, el arbitral, que produce ciertas contradicciones. A los árbitros, desde luego, no les sienta nada bien que se les señale de esa forma, pero el Valencia no sólo se sintió gravemente perjudicado ayer, también lleva arrastrando una pesada losa con los penaltis.

«La primera es la del 0-1 en una acción en la que Luis Suárez está en fuera de juego e impide la visión a Diego Alves, la siguiente es no haber sacado una segunda tarjeta amarilla a Busquets y la tercera es no haber señalado un penalti sobre Rodrigo Moreno», decía García Pitarch en un primer término a los medios oficiales del club, señalando que los árbitros deberían sentir «vergüenza» por lo sucedido. Consideró que las tres jugadas habían sido determinantes para el desarrollo del encuentro y se mostró orgulloso del trabajo del equipo y de su entrenador.

«A partir de esas tres jugadas todo ha ido bien. Ha sido un gran partido y felicitamos al Barcelona por su victoria, aunque creemos que no la ha merecido», explicó después.

«Creo que el árbitro se lo tiene que mirar y que el fútbol español no puede permitirse un arbitraje tan lamentable como el del hoy».

Será el Comité de Competición el que tome ahora cartas en el asunto y con toda seguridad propondrá una sanción económica al responsable deportivo del club. Hace dos semanas, la Federación multó al jeque del Málaga, Al-Thani, con 1.500 euros por sus críticas arbitrales tras el encuentro liguero que el Málaga disputó y perdió en campo del Betis, a finales de septiembre. El jeque se quejó en las redes sociales. «Con estos arbitrajes es imposible, no estáis solos equipo, no merecéis esto. ¿Hasta cuándo? La mejor Liga no merece estos árbitros».