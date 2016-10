Ni Undiano aplaca el honor del Valencia

Durante algunas horas de la tarde de ayer, para la afición del Valencia estuvieron permitidos la desesperación y el hastío. Undiano Mallenco debería responder por cómo un encuentro brillante, de esos que llenan estadios y ocupan las barras de bar días y días, se perdió para siempre entre polémicas y repeticiones estériles. Sólo el excesivo protagonismo de un árbitro puede escribir un mal guión teniendo en cuenta que Mestalla cobijaba a algunos de los mejores futbolistas del mundo y un equipo, el Valencia, al que Prandelli parece -por pura precaución- le ha dotado de armas necesarias para volver a dar guerra. El italiano tocó tres cosas en Gijón y le bastaron para debutar ganando. Ayer supo aplacar durante muchos minutos a Messi y enfocó correctamente la visita del Barça, vencedor cuando ni él mismo se lo esperaba después de haber visto cómo el Valencia le perdonaba en varios contragolpes y coincidiendo, futbolistas y técnicos, en que el punto era justo.

Irrita volver a la figura de Undiano para explicar un Valencia-Barcelona con mil caras. Queda pues aparcada por un momento. El choque fue previsible al inicio, donde Iniesta y Busquets eran dueños únicos del balón; excitante en la contundente respuesta del Valencia tras el descanso; caliente y espontáneo para la recta final, con los jugadores buscándose las cosquillas -y algo más- entre tarjetas y signos de cansancio. Ni Prandelli ni tampoco Luis Enrique pueden poner peros a sus hombres. «Les haremos sufrir», avisó el italiano. «No recuerdo partidos fáciles en Mestalla», contestó el asturiano. Cierto. Y aunque los puntos tomaron dirección Barcelona, al público le pone Prandelli. «Tenemos entrenador», se escucha en cada esquina de Mestalla. Y se explica la rapidez a la hora de juzgar la apuesta por el italiano en la necesidad de ver algo de certidumbre entre tantos errores del proyecto.

Prometió Prandelli equilibro y el Valencia lo ha tenido contra el Sporting y el Barcelona. Se procuró el técnico otro esquema con dos pivotes defensivos que sirven para colaborar en una defensa de menos errores. Hasta tres veces llamó Prandelli a Mario Suárez, Enzo y Parejo durante el partido. Paren a Messi. Y los mediocentros corrían a la posición del argentino. El plan de toda una semana. Para entender lo bueno que es Messi, basta decir que el Valencia supo secarle en muchas fases del encuentro y aún así acabó con dos goles.

ficha técnica 2 Valencia CF Alves, Montoya (Munir, m.46), Garay, Mangala, Gayá (Abdennour, m.38); Mario Suárez, Enzo Pérez, Cancelo, Parejo, Nani y Rodrigo (Santi Mina, m.70).

3 FC Barcelona Ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti, Mascherano, Digne; Bisquets, Andre Gomes (Denis Suárez, m.71), Iniesta (Rakitic, m.13); Messi, Neymar y Luis Suárez.. goles 0-1, m.22: Messi. 1-1, m.53: Munir. 2-1, m.55: Rodrigo. 2-2, m.62: Luis Suárez. 2-3, m.90: Messi, de penalti. árbitro Undiano Mallenco (C. Navarro). Amonestó por el Valencia a Garay, Mario Suárez, Enzo Pérez, Abdennour y Alves, y por el Barcelona a Busquets, Neymar, Messi y Digne. asistencia Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio de Mestalla ante 52.000 espectadores.

Su primer zarpazo obliga a regresar a Undiano Mallenco. Estaba ya el Barcelona sin Iniesta -una lástima lo suyo- cuando Messi planeó la jugada mil veces repetida. Otras tantas ejecutada con éxito. Esta vez, persiguiendo el ángulo correcto, encontró la ayuda de Luis Suárez. El uruguayo abrió las piernas para permitir el paso del balón, cegando a Diego Alves. Tanto protestó el brasileño el clamoroso fuera de juego que se ganó la amarilla. Primer aviso. El Barça sí era entonces mejor que el Valencia, insistentemente conservador hasta verse por debajo en el marcador.

En la banda, Prandelli exigió más riesgos a sus jugadores. Quería ver a Ter Stegen. Lo necesitaba. La vigorosa anarquía de Joao Cancelo permitió tal cosa y el Barça recordó que sería mejor nadar y guardar la ropa. Se había llevado un susto de los buenos en el penalti de Umtiti a Rodrigo. La arrolladora carga del central que mandó al valencianista al suelo tampoco fue señalada por el trencilla. Nadie tapaba a Undiano en esa jugada, cuyos dos protagonistas esperaban el ruido de un silbato que nunca llegó. Ya sin Gayà sobre el césped -ausente Siqueira, le suplió Abdennour- completó el árbitro su particular trío de los horrores. La carrera de Parejo, quebrada por Busquets para evitar la superioridad del Valencia al contragolpe, no recibió amarilla. Era la expulsión del faro del Barça. Pero no.

Por esas decisiones corrió el riesgo el Valencia de marcharse del partido. Sucedió lo contrario. A Prandelli se le habían agotado las nociones de conservadurismo: sentó a Montoya, retrasó a Joao Cancelo y apostó por Munir. Al Barcelona, relativamente cómodo atrás hasta entonces, le sorprendió la puesta en escena del rival. El Valencia empató porque quiso el empate. Caretas fuera. Fue a través de una buena asistencia de Parejo y una espléndida definición de Munir con la zurda. Prandelli aplaudía mientras Luis Enrique observaba cómo a algunos de sus jugadores marchaban justos de gasolina por el partido ante el City.

Mestalla aprovechó la pájara del Barça para echar una mano necesaria -y clave- al Valencia. El rival en la lona y Nani iluminado para dibujar un pase imposible para Sergi Roberto y Mascherano. Al fin algo de suerte. Rodrigo golpeó mal y el balón superó a Ter Stegen. Nada parecía ya imposible tras el gol rabioso del hispano-brasileño y Abdennour, atentísimo, completando sus mejores minutos como valencianista.

Cuando el cansancio vino a visitar a Enzo Pérez, Parejo y Suárez, el Barça se lanzó en tromba, abriendo de par en par las puertas del contragolpe. El gol de Luis Suárez con la zurda dio paso a un continuo goteo de oportunidades para el Valencia, pero Prandelli había apostado por Mina y el gallego no dio una. En muchas ocasiones generó el Valencia superioridad, pero el último pase nunca fue bueno. A un gran partido le esperaba la traca final: un cristalino derribo de Abdennour a Suárez y el gol de Messi desde los once metros, superando a un Alves que no ganó al argentino en la batalla de nervios. Otra vez el Barça ganando en el último suspiro, pero ni eso, ni la derrota, ni tampoco los favores de Undiano socavaron el orgullo de Mestalla y el honor de un equipo que ya es equipo.