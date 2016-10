«El Valencia es un club que desde hace años está obligado a vender»

Nació en Betxí hace 54 años, jugó en el Valencia y en el Barça (Villarreal, Castellón y Córdoba), mundialista en el 84, trabajó para el Valencia y para la secretaría técnica del Atlético de Madrid de García Pitarch, y desde julio de 2015 es la cabeza visible del Barcelona. Bromeó una vez Luis Enrique con Robert diciéndole que era el 'gafe' del equipo pero cuenta ya con cinco títulos, algo que en la Ciudad Condal se puede llegar a considerar hasta lógico. Es posible que horas antes de ir a Mestalla se le vea pedaleando con su bici camino de l'Oronet (Serra), con su habitual 'cortadito' en Náquera.

¿Qué partido espera después de la exhibición de este miércoles?

Un partido difícil. Mestalla es un campo tremendamente complicado para cualquier rival. En Barcelona sabemos muy bien que el Valencia es un equipo grande con grandes jugadores. Además, el público va a ayudar mucho al Valencia. Será difícil para los dos.

¿De nada sirve pensar que el Valencia estuvo hace dos jornadas en puestos de descenso?

No tiene nada que ver. Cuando te enfrentas a equipos de este nivel, aunque estén pasando un momento complicado, no significa que vaya a ser un partido plácido. Por norma tenemos que respetar a todos. Además, todos los equipos, cuando pasan por Mestalla, saben de sobra que es una plaza complicadísima. El Valencia siempre te exige ir al máximo.

¿En qué 'liga' cree que está este Valencia?

Esto acaba de iniciarse, hay que analizar las cosas desde un prisma de tranquilidad. Eso sí, acaba de empezar y ya lleva tres entrenadores, eso da a entender que es un arranque complicado pero seguramente con el nuevo entrenador y la victoria en Gijón tendrán más tranquilidad.

Le pregunto como exjugador del Valencia más que como responsable del Barça, ¿le sabe mal lo que pasa aquí?

Siempre hemos sido un club especial, no de ahora. Pero siempre hemos sido capaces de funcionar pese a los problemas. Hay capacidad para sobreponerse ante cualquier dificultad. Puede estar en una situación difícil pero al final el Valencia tira para adelante. Es capaz de transformarse y salir. Valencia es una plaza grande y con una masa social tremenda.

¿Le gusta Prandelli?

Sí, me gusta mucho. Tiene muchísima experiencia a nivel internacional, un bagaje importante y su papel en la selección fue muy bueno. Tengo buenas referencias de él: un tipo serio, trabajador y que te transmite muy buenas vibraciones. Ojalá tenga mucha suerte.

¿Es más fácil ser director deportivo del Valencia o del Barça?

Siempre es difícil ese cargo en cualquier equipo. Los mercados son diferentes, las presiones también.

Se lo pregunto porque la figura de García Pitarch ha tenido ya sus altibajos aquí en Valencia...

Suso es un buen profesional, hay que dejarlo trabajar. Llegó en un momento complicado y difícil. Le puedo asegurar que es una persona muy, muy preparada y con un gran bagaje detrás. Sus decisiones no han sido fáciles y a veces el cargo conlleva esas situaciones. Le conozco bien y sé que es una persona fría y muchos conocimientos. Le deseo lo mejor.

¿Cree que se puede trabajar haciendo una planificación y que después venga un equipo como el Barcelona, los ponga encima de la mesa y se lleve a los jugadores?

Todos sabemos que el Valencia tiene un problema económico importante. Lo que no podemos hacer es atacar al club sin saber las cosas. El Valencia tiene un bagaje negativo y está obligado a realizar unas operaciones. El Valencia es un club que desde hace muchos años está obligado a vender jugadores. Tampoco es una cuestión extraña, todos los equipos venden jugadores. Hay que hacer luego una buena gestión, eso sí.

¿Entiende el debate sobre Alcácer y el malestar de algunos aficionados con él?

No debería haber. Los valencianos deberían estar orgullosos de tener un jugador en el Barcelona. No entiendo el porqué. No entraría en ese debate, no merece la pena. Es un jugador que ha sido importante y que ha metido muchos goles en el Valencia, donde ha demostrado su valía... si tiene la oportunidad de jugar en el Barcelona, ¿por qué tiene que haber debate?

Eso no se ha vivido con André Gomes.

Es verdad, pero Paco es de allí. André estuvo dos años y su situación es diferente.

Diego Alves reconoció hace pocos días que hubo una opción de acabar en el Barça. ¿Es verdad?

No suelo hablar de situaciones con interrogantes. Lo que se puede hacer, se hace.

Le iba a preguntar por Cancelo...

Pues no hay nada. No he hecho absolutamente nada. Cada vez que viajo a Valencia aparece cualquier noticia. Y voy a Valencia porque hay un jugador del Barça que está allí y porque tengo que ver fútbol.

Pues Munir todavía no ha marcado y en Gijón no jugó ni un solo minuto.

Esa pregunta no me la debe de hacer a mí. No decido.

¿Le preocupa la situación de Munir?

Yo lo que quiero es que juegue, pero como le he dicho antes no puedo tomar esa decisión.

¿Hay alguna opción de que Aleix Vidal, que no cuenta para Luis Enrique, acabe en el Valencia?

No hemos hablado de eso. Es un jugador nuestro y lo que queremos es que triunfe en el Barcelona.

Lo de Messi el miércoles en Champions...

Leo está siempre bien, es un jugador especial. Es el mejor jugador del mundo, es algo repetitivo pero es la realidad. Cada domingo, cada partido es capaz de hacer cualquier cosa fantástica.

¿Por qué nunca se ha hablado de Robert como una posibilidad seria en el Valencia?

No lo sé, pero imagino que habrían otras personas más capacitadas.