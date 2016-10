Prandelli: «A Messi no hay forma de pararle, así que no perderé el tiempo»

Cesare Prandelli, entrenador del Valencia CF, aseguró durante la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Barcelona que no le quita el sueño encontrar la forma de parar a Lionel Messi, ya que aseguró que no hay forma de conseguirlo. "Esta noche dormiré muy bien porque no tengo la fórmula para frenar a Messi. No hay forma para detenerle. Así que no perderé el tiempo", indicó.

"Messi es fútbol, fantasía, técnica. Es el sueño de cada niño. La historia de Messi la conocemos. El inicio fue muy difícil pero con el trabajo y el coraje de venir desde Argentina a España consiguió lo que quería. Cuando hablas de Messi todo el mundo sueña. Es un honor enfrentarme a Messi", prosiguió.

El técnico italiano reconoció que su equipo sufrirá mañana ante el Barcelona pero matizó que confía en las ideas que han trabajado durante la semana para conseguir un buen resultado. "El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. Vamos a sufrir, evidentemente, pero debemos tener claras dos o tres ideas para ponerlas en práctica y ponerles en problemas", dijo.

"Estoy seguro que sabremos hacerlo para poner en dificultades al Barcelona", siguió el técnico, quien reconoció que el apoyo de Mestalla será fundamental para el vestuario. "Queremos mantener durante todo el partido la organización, el orden y cada vez que perdamos el balón subir la presión para robar", agregó el exseleccionador italiano.

Respecto al Barcelona, Prandelli admitió que será un choque "muy difícil" porque se mide a un equipo "muy bien organizado, concentrado y técnico". También de refirió a la intención del equipo de conseguir una victoria, aunque también se conformaría con un empate: "Cuando uno sueña, siempre lo hace en grande. Si al final empatamos, pero hemos hecho las cosas bien, estaré contento".