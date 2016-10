El Valencia se garantiza la madurez de Fran Villalba

valencia. En julio de 2015, los padres de Fran Villalba se sentaban pegados a la presidenta del Valencia, Layhoon Chan, en el Red Bull Arena de Salzburgo. El chaval, de tan sólo 17 años, formaba parte de la plantilla del primer equipo para disputar el torneo que le iba a enfrentar al equipo local y al Southampton en la Audi Cup. La vida empezaba a ir a toda velocidad para la perla de Paterna. Unos días antes, Nuno, el técnico que lo había embarcado a la estadía austriaca, le hizo debutar con el Valencia ante el Wiener SK. «Un sueño cumplido», señaló el chico tras aquel partido. Después fue presentado con el primer equipo, empezó a entrenar con los mayores, estuvo a punto de debutar ante el Barcelona y Gary Neville le dio la alternativa ante el Villarreal, donde jugó sus únicos tres minutos en Primera. La Copa del Rey, con partidos ante el Barakaldo, Granada y Barcelona, fue un curso acelerado.

Ayer, el jugador anunció a través de las redes sociales su renovación con el Valencia para las próximas cuatro temporadas. Tras una dura negociación, donde el director de la Academia, José Ramón Alesanco, ha tomado las riendas, se ha rubricado el acuerdo. A la puerta de Villalba habían llamado ya varios clubes de altísimo nivel. El Barcelona y el United son dos ejemplos.

La renovación ha sido el paso lógico para un chico que encarna el futuro del Valencia. El sucesor de otros tantos. La firma le debe servir para serenarse. Tanto a él como a su entorno, que han tenido que aprender que las prisas no son aliadas en el camino. A Villalba, vivir deprisa le produjo un parón en seco. Dejó de ir a las convocatorias con el primer equipo, en el filial fue un habitual en el banquillo, tuvo que bajar a juveniles para disfrutar de minutos y este verano se quedó fuera de la pretemporada. Ayestarán creyó que era mejor darle tiempo. Además, la campaña no comenzó como esperaba Fran Villalba. En el Mestalla no ha sido un habitual entre los jugadores escogidos por Curro Torres para jugar de inicio.

La calidad del jugador sobresale. Pocos futbolistas tienen unas cualidades innatas como las que exhibe Fran Villalba en un campo de fútbol. Es cierto también que al chico le falta alcanzar la plenitud física que le permita competir con más garantías en categorías superiores.

Al del Cabanyal, los acelerones que ha vivido en los últimos meses su carrera le deben servir también para madurar y terminar de formarse para ser un jugador del primer equipo del Valencia. En 2020, cuando termine su contrato, tendrá 22 años, casi toda su carrera por delante.

El club de Mestalla, con Jaume y Gayà en el primer equipo como máximos exponentes del trabajo en Paterna, quiere garantizarse la continuidad con jugadores como Carlos Soler, Rafa Mir y Lato, que ya son muy habituales en el primer equipo. Ahora Prandelli debe decidir si mantienen esa continuidad. Por detrás llegan otros como Villalba. «Muy contento por renovar cuatro años más con el equipo de mi vida. Toca trabajar para aportar mi granito de arena a este gran club», celebró Villalba.