El Barça como prueba de fuego

Si lo de ayer en Gijón va o no en serio se podrá al menos comprobar este próximo sábado. Ni más ni menos que llega a Mestalla el Barça de Luis Enrique, el de Robert Fernández -su director deportivo- y, cómo no, el de Paco Alcácer. La prueba de fuego para este Valencia es de un calibre adecuado porque cualquier partido contra este rival siempre supone un aliciente descomunal, no sólo en lo que se refiere a los propios futbolistas sino también en cuanto a público. Mestalla estará a reventar, como casi siempre cuando toca vérselas con los catalanes. Ahora, por cierto, con el gran morbo de ver de azulgrana a Paco Alcácer.

Volverá con toda probabilidad al once del Valencia Nani (Santi Mina dejó mucho que desear ayer y el portugués era hasta la fecha de lo mejorcito del equipo) pero se llevará el delantero de Torrent toda la atención. Seguro. Y por un buen puñado de razones. En Valencia por el simple hecho de verlo con la camiseta de uno de los rivales históricos de siempre pero cuya enemistad ha ido menguando gracias a las aportaciones de Cristiano Ronaldo y Sevilla. Además, con lo de Alcácer todavía se debate sobre la forma que escogió para su despedida y por aquellas palabras de Layhoon dejando al futbolista en no muy buen lugar.

Mientras, en Barcelona todos miran a Alcácer pero por el padecimiento que transmite en cada ocasión que falla (el sábado tuvo tres clarísimas). Cero goles esta temporada lleva, ni con la camiseta blanquinegra (jugó los 90 minutos de la primera jornada de Liga aunque su cabeza ya estaba para pocas cosas) ni con la actual.

Hoy en día, en la Ciudad Condal, no sólo se habla de lo que le pasa a Alcácer sino también del ostracismo que vive Aleix Vidal, ese futbolista que costó 18 millones de euros y del que se le relaciona ahora con el Valencia coincidiendo con el resurgir de Cancelo como extremo derecho y no como lateral. Es arriesgado pensar en una permuta, así a pelo, entre ambos.

En el Camp Nou siempre hay temas a los que se les puede sacar punta desde un punto de vista negativo, como también a las supuestas provocaciones de Neymar (roja directa a Laure) o los teóricos intentos de agresión de Luis Suárez a los centrales rivales (ahora a Arribas), pero lo cierto es que las sensaciones vuelven a ser muy positivas tras el 4-0 del sábado ante el Deportivo.

Antes de este encuentro de Liga, toca la Champions para el rival del Valencia. El Manchester City de Pep Guardiola pasará el miércoles al Camp Nou, donde se va a encontrar a Leo Messi recuperado de su lesión, capaz de marcar un gran gol cuando apenas llevaba tres minutos en el campo, a un Neymar en plena forma, repartiendo asistencias, y a un Luis Suárez reconciliado con el gol. Con el tridente inspirado, todo cambia, pero también con la capacidad camaleónica del equipo de Luis Enrique para intentar sorprender a sus adversarios desde la pizarra. El Valencia es el que quiere sorprender.