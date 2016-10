Prandelli: «Faltaba una idea en común en defensa, quiero un equipo»

valencia. Dos semanas después, Cesare Prandelli tiene identificado el principal problema del Valencia de los últimos tiempos. Su mensaje va continuamente dirigido a la necesidad de mejorar en defensa, la mayor tara de los blanquinegros desde hace ya muchos meses. ¿Qué le falta al equipo? «Una idea en común. Los defensas tienen un conocimiento individual de sus tareas, pero hemos observado en muchas situaciones que colectivamente falta una idea en común», explicó ayer el italiano. Así, las «dos o tres ideas básicas» que Prandelli se propuso inculcar a sus futbolistas cuando se hizo cargo del equipo rondan siempre el equilibrio y la recuperación rápida del balón.

«Estamos trabajando mucho, sobre todo en la faceta defensiva. La primera idea es mantener el equilibrio entre el centro del campo y la defensa», analizó el técnico valencianista. Eso, según palabras de Prandelli, no significa que el conjunto blanquinegro vaya a poblar compulsivamente la zona defensiva, sino que los once elegidos deberán defender y atacar de forma conjunta: «Quiero un equipo muy compacto. Tener las tres áreas de juego bien definidas. El concepto de equipo está claro, tienes que trabajar todas las líneas en 45 metros para que ese área -la defensiva- esté bien cubierta y el equipo no sea tan vulnerable».

Si los aspectos negativos están bien estudiados, Prandelli también quiso destacar las notas positivas de estos sus primeros compases como inquilino del banquillo de Mestalla. «Hay mucha participación, compromiso y están muy atentos al trabajo, esto te permite un buen inicio para trabajar. Hay competencia entre ellos para seguir a un buen nivel. Se ha hecho un trabajo de alta intensidad, como se demostró en el partido que jugamos contra el Juvenil», dijo el italiano.

«Tenemos muchos partidos por delante, queda tiempo hasta que se abra el mercado»

Sobre el Sporting, Prandelli sonrió cuando se le recordó el dicho de 'a entrenador nuevo, victoria segura', y para hoy espera un Sporting «muy organizado y con el apoyo de su gente» a pesar de la mala racha que atraviesan los asturianos. Para ganar, avisó el italiano, el Valencia necesitará «mucha concentración».

Por último, Prandelli no quiso profundizar en las necesidades de la plantilla, ni tampoco qué posiciones está pensando en reforzar, algo que ya aventuró el director deportivo valencianista justo el día de su presentación: «No pienso en tipos de jugadores. Tenemos muchos partidos por delante para estudiar mejor los casos y queda tiempo hasta que se abra el mercado. Hay una buena base técnica y sería una falta de respeto hablar de jugadores teniendo en cuenta que tenemos ya el encuentro ante el Sporting».