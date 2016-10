La Falca que sujetó al Valencia

valencia. El Valencia Club de Fútbol es de sus aficionados. En realidad siempre lo ha sido. Ahora también, incluso cuando el 82,3% de las participaciones de la sociedad anónima está en manos de un empresario de Singapur al que una parte de la masa recibió como el salvador de la historia. Las redes sociales todo lo manchan. La verdad es que el club es de una legión de militantes. Comprometidos. Desde que en 1919 se inició con el Fútbol Club. La tertulia de Torino alumbró un sentimiento que encadena a generaciones. Con grilletes sin llave. Puro sentimiento. En los tiempos modernos todavía quedan Galias de resistencia. Secretos ocultos. Tesoros que encuentran aquellos que no están dispuestos a claudicar ante la maldita modernidad. Sólo hay futuro si se conoce el pasado. Eso es la vida, de la que también forma parte el fútbol. Son pasos necesarios. Hay tipos que forjaron su valencianismo en el trayecto de ida y vuelta a Mestalla. Con las historias no vividas contadas por padres, tíos y abuelos. Grabadas en la memoria. Incluso con partidos imaginados que conocieron en tertulias de sus mayores.

La modernidad también se llevo por delante el nombre de Velluters, epicentro de los artesanos de la seda del cap i casal. Hoy aquella zona se conoce como barrio de El Pilar. En el corazón de Ciutat Vella. De la vieja Valencia de los oficios. Las calles estrechas de la ciudad más pura tienen el encanto de volver a un pasado casi desconocido. Sólo relatado. El paseo exige la pausa necesaria para conocer las aristas de una ciudad. En la calle Maldonado, 36, en la Orfebrería Santamaría, fundada en 1870, late una historia de valencianismo. Pura. Sin trazas. Un tesoro escondido. Una muestra de fe en aquella España preguerracivilista.

En ese rincón artesano, donde se labra el metal desde hace cuatro generaciones, entre aderezos y peinetas, están las pruebas de la Peña La Falca, de 1927, una de las primeras del Valencia F. C. Antes estuvieron La Tartana y la Peña Merengue. Más de un centenar de incondicionales que figuran en un libro de actas. Un cuaderno que todavía existe. Para que la memoria quede por escrito. «La Falca surgió con la idea de falcar las necesidades del Valencia». Lo dice Elena Santamaría. Hija de don Vicente Santamaría. Nieta de don Vicente Santamaría de los Inocentes, uno de los más de cien miembros de aquel colectivo. Esa misma frase, la pronunciada por Elena, sirve para el Valencia Club de Fútbol de hoy en día. Del de Peter Lim. Casi 90 años después, la afición sustenta al equipo camino de su centenario muy por encima del nominal de las acciones. La sociedad anónima nunca pesará más que el espíritu. En una época en la que se ha manoseado la cultura de club como parte del artificio de la mercadotecnia. La grada falca a una entidad infectada por el virus de los tiempos modernos. La cuña necesaria para evitar el estado de descomposición.

La pista del tesoro

El Valencia también tiene buscadores de tesoros. Tipos con la sensibilidad como virtud. El secreto que guardaba la Orfebrería Santamaría lo desveló Rafael Lahuerta. Un anexo para su balada. La melodía escrita más intensa sobre el Valencia. Un manual de generosidad. Agitado, como el que descubre un eslabón perdido, reclutó a Miquel Nadal y Josep González, que se personaron en el papel de testigos en la orfebrería de la familia Santamaría, que enfila la cuarta generación con el cincel entre los dedos. Los fedatarios de la memoria. La pista estaba a la entrada, a dos pasos de la cerámica donde reza «Dios bendiga cada rincón de esta casa». Convicción en tiempos de agnosticismo.

Verdades como templos. Vicente Santamaría interviene en la asamblea celebrada en los bajos de Mestalla el 6 de julio de 1958. / LP

Sobre un taburete de pie de metal y base de madera, descansa el recuerdo con el que Vicente Santamaría hijo honró la memoria de su padre. Unió oficio y afición. Un trofeo con dos falcas que sostienen al escudo de oro del Valencia F. C. con una fotografía del cincelador, de don Vicente Santamaría padre, que lucía con traje y corbata un frondoso mostacho. «A la memoria de mi padre Vicente Santamaría de los Inocentes de su hijo Vicente». Desde arriba, el retrato de la abuela abrazado por un corazón dorado. En la orfebrería todo es Valencia F. C. Fiel al origen, al día 1 de una historia todavía no reparada. Quizá, con el centenario del club al girar la esquina, sea el momento de devolverle al Valencia el nombre con el que fue creado.

Elena, hija y nieta, ejerce de generosa anfitriona y de guía en un negocio donde las piezas invitan a ser admiradas desde una prudente distancia. No tocar. Elena es la pequeña de las tres hermanas. Carmen, la segunda, trabaja en un cuarto con las joyas. Tarea de orfebres. Amparo, la mayor, ya no está en el negocio familiar.

El abuelo, miembro de La Falca, era compromisario del campo de Mestalla. Reunía a chicos jóvenes para recoger las sillas de enea que poblaban la tribuna del estadio. «Incluso creo que llegó a negociar algo de la cubierta de Mestalla. Como se dedicaba a un oficio relacionado con el metal...», cuenta Elena. Las palabras de la nieta se cargan de recuerdos. Con la emoción de que le hayan descubierto una historia que no pensaba tan trascendente para el valencianismo. Don Vicente era un militante del Valencia. Un fervor comedido. Una pasión tranquila. Mesurada. Sin una salida de tono. Ni siquiera en las duras. «Tenía la paciencia del cincelador», añaden. El hijo, el padre de Amparo, Carmen y Elena, heredó el oficio pero vivía el fútbol de otro modo. Nervioso. Burbujeante. «En casa los vecinos siempre le decían: supimos que ayer jugaba el Valencia».

Nunca faltaba a Mestalla

El socio de La Falca nunca faltaba a Mestalla. Cada jornada era santificada. El deber del militante. El resto de las obligaciones se convertían en tareas secundarias.

«Un día se mojó y se constipó. Al siguiente partido pese a que se le dijo que no acudiera volvió a ir y se volvió a mojar. Empeoró y no lo superó. Siempre iba con traje de chaqueta, sombrero y puro. Mi padre siempre decía que a mi abuelo lo mató el fútbol», cuenta Elena. Pepe asiente mientras cincela una peineta. Lleva desde los 16 años en la orfebrería. Sentido de pertenencia. Es uno más de la familia. Elena muestra una foto de su abuelo en blanco y negro hablando en una asamblea de la entidad de Mestalla. En los bajos del estadio. En el sector 17. Vicente Santamaría está de pie. Con el brazo en alto y el dedo índice extendido como gesto de sinceridad. Cátedra. El resto escucha.

Pepe deja el cincel y el martillo y se levanta al ver la imagen de don Vicente. Un descanso en plena faena. Cuando se habla del abuelo son palabras mayores. Al dorso de la fotografía se puede leer: «La peña Cu-cú le dedica con simpatía este afectuoso recuerdo al socio de número don Vicente Santamaría por la brillante intervención en la Junta General Ordinaria del Valencia celebrada el 6 de julio de 1958 en la que dijo verdades como templos -subrayado-, como demuestra en su actitud al dirigir la palabra». Poco tiempo después de esa intervención, Vicente Santamaría, el abuelo, falleció. El próximo 4 de noviembre el Valencia de Lim celebra su junta de accionistas. Más de uno espera templos.

La fotografía del recuerdo es el paso previo a conocer La Falca. El nexo de esos más de cien peñistas. Elena invita a subir al piso de arriba de la orfebrería. Un negocio que huele a Velluters. A Ciutat Vella. Fernando a los pies de la escalera trabaja con el soplete, cuyo susurro es lo único que rompe la calma. Artesano. Manual. En esa casa no hay troquel. En la segunda planta, donde la penumbra es un estado de vida, donde el suelo es un puzzle de cerámica de color, hay un despacho al fondo de donde cuelga La Falca. Una pieza de madera. Robusta. Maciza. Con el escudo del Valencia F. C. en el centro. Una composición de barnices. La Falca está junto a un pequeño mástil coronado con el escudo de la ciudad de Valencia y con tres siglas V. F. C. El emblema de la Peña, creada en 1927. El sentido de pertenencia del abuelo. La conversación pasa de un salto del fútbol a los valores. A la vida misma. Casualidades que entroncan con el eslogan de la actual temporada: «Vive el valor». Hoy, puro marketing; ayer, principios.

En la Orfebrería Santamaría, labradores del metal, mantienen viva la sabiduría del cincel y el martillo. Y guardan en familia parte de la memoria del Valencia, del F. C., del que se firmó en el acta del Bar Torino en marzo de 1919. Los miembros de La Falca, que superaban los cien, sujetaron al Valencia F. C. Una cuña que está de plena actualidad. Fortaleza necesaria para que la entidad, sumida en mil batallas de egos y provechos, se mantenga firme de cara a lo que está por venir. Una historia que seguro que cincelarán Rafa, Miquel y Josep, relatores de la memoria.