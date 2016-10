Triples refuerzos, de Burgos a Gijón

En el verano de 1977 el Valencia fichó tres jugadores de una tacada. Aquel trío de refuerzos procedía de un club que se había puesto de moda: el Burgos CF que había cuajado una excelente campaña. Once años después, en 1988, se repitió la historia, pero esta vez, el destino de la operación se trasladó a Gijón. La delantera del Real Sporting fue reclutada casi al completo. En ambos casos, solo un jugador de cada remesa ofreció un rendimiento adecuado. El portero Manzanedo dejó El Plantío para permanecer siete campañas en Mestalla y rendir a una altura notable. Sus compañeros de viaje fueron el lateral Palmer y el centrocampista Cabral. Su aportación no pasó de discreta. De los futbolistas incorporados del Molinón sobresalió Eloy, mientras que Zurdi y, sobre todo, Lucho Flores no destacaron demasiado.

La primera incorporación masiva de futbolistas al Valencia estuvo condicionada por la contratación de Marcel Domingo como entrenador de cara a la campaña 77-78. Al técnico le acompañaron los tres jugadores citados. Todos ellos habían brillado en el Burgos, un equipo que había desplegado un fútbol muy atractivo y que había logrado vencer en su feudo todos los grandes: el Valencia de Kempes salió goleado, el Barça y el Real Madrid también mordieron el polvo, además de imponerse al Atlético, a la postre campeón liguero, no solo en El Plantío sino también en el mismísimo Vicente Calderón. Sus jugadores se pusieron de moda y el Valencia reforzó la portería con Manzanedo, poco después internacional y ganador del trofeo Ricardo Zamora, además de integrar el once campeón de la final de la Copa del Rey de 1979, cuando los valencianistas batieron al Real Madrid por 2-0.

Manzanedo se alternó con Pereira, primero, y con Sempere, después en la titularidad. Al final de la temporada 83-84 dejó Mestalla y continuó su carrera en otros clubes como el Valladolid y el Sabadell. El paraguayo Cabral no llegó a asentarse en la medular aunque jugó muchos partidos en el primer ejercicio. La llegada de Bonhof y Solsona redujo su presencia en las formaciones durante la segunda y última campaña en Valencia. Algo parecido sucedió con el balear Palmer quién permaneció tres años antes de enrolarse en el Levante donde tampoco brilló en exceso. Su adaptación a la ciudad le empujó a montar un negocio de restauración. Palmer falleció prematuramente en 1995 con tan solo 41 años.

El verano de 1988 marcó un punto de inflexión para el valencianismo. El club presidido por Arturo Tuzón experimentó un notable salto cualitativo. Atrás quedaban los años de penuria y de vulgaridad. Con la llegada al banquillo de Víctor Espárrago y una política eficaz de fichajes, se iba a recuperar el lugar perdido en el panorama competitivo: el Valencia regresaba a la élite y a Europa por la puerta grande. La incorporación del delantero internacional Eloy Olaya resultó determinante. Sin ser un gran goleador, el pequeño y bullicioso delantero, aportaba una labor impagable y constante que dio sus frutos. Eloy se erigió junto al guardameta Ochotorena como la principal incorporación. Ambos fueron el complemento ideal a una camada de valores que estaba madurando a pasos agigantados y que ya acumulaban la suficiente experiencia como para asumir retos mayores. El papel de Zurdi y de Lucho Flores no estuvo a la misma altura. Eloy se distinguía por encima de sus compañeros de aventura y ya había participado en el Mundial de México 86, torneo que también disputó como integrante de la selección anfitriona el ariete Lucho Flores.

El azteca era un delantero de perfil singular, disponía de un disparo potente pero el olfato goleador le falló más de la cuenta. Se vaciaba en favor de sus compañeros, pero los registros anotadores le condenaron y abandonó la disciplina valencianista al finalizar su primer ejercicio con un bagaje de 3 goles en 31 partidos. En la temporada anterior marcó 12 con el Sporting tras disputar el mismo número de encuentros. Su salida era necesaria y la llegada arrolladora de Lubo Penev borró, de inmediato, cualquier recuerdo, de su discreta estancia. Zurdi era el clásico jugador laborioso, entregado a cualquier misión que le encomendara el entrenador. Su juego no enamoraba a la grada pero convencía a los técnicos que aconsejaron su incorporación para disponer de una alternativa a Emili Fenoll, cuyas características como extremo izquierdo eran diametralmente opuestas. Carlos Horacio González González, nombre real de Zurdi, participó en la mitad de los partidos durante su primera campaña y marcó solo un gol, eso sí, el de un triunfo decisivo en Pamplona que aseguraba el regreso del Valencia a los torneos continentales. Su relación con Espárrago se fue deteriorando y en los dos siguientes ejercicios apenas jugó. Curiosamente, Zurdi y Espárrago llegaron al club al mismo tiempo y también lo abandonaron al unísono, al final de la campaña 90-91, cuando el Sporting, con gol de Luis Enrique, venció en Mestalla en la última jornada del campeonato y dejó al Valencia fuera de Europa.