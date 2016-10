Oltra deja en fuera de juego al Valencia

valencia. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se quitó ayer la camiseta del Valencia y puso por delante su cargo institucional para defender que los 23,3 millones de euros que Bruselas ha impuesto de multa al club de Mestalla por las ayudas ilegales al fútbol deben ingresarse en la cuenta de la Generalitat a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Oltra, con su declaración a veinte días de que el Valencia tenga que hacer efectivo el pago, queda al descubierto debajo del chaparrón y perfila la posición del Gobierno valenciano respecto al recurso del Valencia a la decisión de la comisión europea de la Competencia. El Consell no se situará al cien por cien al lado de los intereses del Valencia, Hércules y Elche en su reclamación a Bruselas. Para el Ejecutivo autonómico prima la recuperación del dinero público.

Oltra reconoció en la rueda de prensa tras el pleno del Consell que se queda con el «corazón partido» en el epicentro de esta polémica. Lamentó, en su condición de accionista del club de Mestalla, que el Valencia tenga que hacer frente a la sanción, pero aseguró que en su papel de vicepresidenta debe hacer cumplir la legalidad. «Este Consell ha intentado mediar y minimizar el impacto (de la medida sobre los equipos valencianos) pero al final la legalidad se ha de cumplir», señaló Oltra.

El Valencia devolvió a la Generalitat el dinero del aval prestado el mismo día que Lim firmó ante notario la compra del club. La multa de Bruselas llega al considerar que en su día el préstamo se dio en condiciones ventajosas y que así se podría haber favorecido al club de Mestalla respecto a otros equipos de la competición. Un favor que ha sido cifrado en 23,3 millones de euros.

El fútbol representa un coste político para la Generalitat, que a lo largo de estos meses no ha sido capaz de articular un guión de defensa respecto a su posición de reclamar el dinero. Tan sólo la portavoz, Mónica Oltra, se ha posicionado. Lo hizo el pasado mes de julio y se reafirmó ayer: «Como vicepresidenta del Consell diré que el dinero tiene que volver a su lugar, al interés de todos los valencianos, les guste o no el Valencia, les guste o no el fútbol».

Las reuniones entre altísimas instancias del Valencia y de la Generalitat se han producido para abordar el asunto. La posición del presidente del Consell, Ximo Puig, no es pública aunque las palabras de Mónica Oltra radiografían la opinión del Gobierno valenciano. El director del IVF, Manuel Illueca, ha sido claro en sus entrevistas aunque ahora se dedica a trabajo de fontanería. En pleno incendio, el cargo de Compromís, Lluismi Campos, trataba ayer de sofocarlo con mensajes en las redes sociales.

El Valencia espera un apoyo incondicional del Gobierno de la Generalitat, aunque el Ejecutivo se debe al Reino de España y no irá contra la Unión Europea porque la Comunitat tiene otros frentes abiertos con Bruselas. El discurso de Oltra es la continuidad del que hizo el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en Les Corts el pasado 21 de octubre. Soler señaló que el dinero se ha de devolver aunque apuntó que la voluntad del Gobierno valenciano no es la de mero recaudador. El conseller añadió que la prioridad de la Generalitat es defender los intereses de los contribuyentes.

Oltra, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno valenciano, señaló que el problema que hay ahora encima de la mesa es fruto de la herencia del anterior gobierno del PP, que fue quien autorizó el aval al Valencia a un tipo de interés ventajoso. «Es consecuencia de la ruina en diferido del gobierno del PP que concedió avales de manera irresponsable y sin criterios técnicos. Habrá que ver luego cómo se depuran las responsabilidades», señaló Oltra, que se mostró dispuesta a pagar un porcentaje de la multa como accionista, algo que no es posible.