Los primeros once elegidos de Prandelli

valencia. Antes de enfundarse el traje para dirigir su primer partido con el Valencia, Cesare Prandelli habrá tenido tiempo (casi dos semanas) para conocer a la plantilla, realizar una mini-pretemporada y explicar algunos detalles de lo que pretende en su primera experiencia como entrenador en la Liga española. Apenas queda tiempo para el estreno en El Molinón y al italiano se le va notando: ha aumentado la tensión, las instrucciones desde el banquillo resuenan con más fuerza e incluso ha dejado bien claro cuál es el once que más le convence para tratar de llevarse los tres puntos de Gijón.

Con los compromisos internacionales finalizados, ayer recibió Prandelli a Mat Ryan, último en llegar y quien más kilómetros ha recorrido para jugar sus dos encuentros con Australia. Ya están todos. Y ayer el entrenador del Valencia quiso ver a sus futbolistas en harina. Jugando once contra once y elevando en varios grados el nivel de competitividad de estos últimos días. Al fin y al cabo, con muchos miembros de la plantilla concentrados con sus selecciones, el grueso de los entrenamientos habían estado dirigidos a la parte física. Ayer no. Prandelli programó un 'partidillo' contra el Juvenil A que dirige Miguel Ángel Ferrer, 'Mista'.

Al italiano, a quien no se le escapa ni un detalle, lo acompañó José Ramón Alesanco para que saludara al entrenador del Juvenil. Prandelli interrumpió el calentamiento de los chavales para estrechar la mano de Mista, que luego daría las últimas instrucciones a sus futbolistas para enfrentarse al primer equipo. El amistoso comenzó casi a las 19 horas (mucho más tarde de lo previsto), porque Prandelli volvió a incluir una buena sesión de vídeo. No quiere sorpresas el italiano frente al Sporting y ya con todos sus futbolistas en Paterna, quiere cerrar al máximo los detalles del choque del Molinón.

Con el inicio del 'partidillo' se vio a un Prandelli con mucho nervio y gesticulando continuamente desde el banquillo. 'Forti, forti', gritaba a sus futbolistas para que subieran la presión. En realidad, la plantilla también se tomó muy en serio este primer ensayo y era difícil ver al Juvenil A pasar la línea del centro del campo. Mandaba el primer equipo, obvio, pero Prandelli no se relajó ni un segundo. Hubo algo que preocupó al italiano por encima de todas las cosas: la presión de los delanteros. Ya avisó Prandelli de que era vital recuperar el balón más arriba y en ello trabaja estos días en Paterna. Fueron continuos los aspavientos a Santi Mina, Joao Cancelo y Rodrigo pidiendo que insistieran en la presión cuando el balón estaba entre la defensa del rival.

La idea de Prandelli es que sean ellos tres los que jueguen de inicio contra el Sporting. Mina partió desde la izquierda y Rodrigo como delantero centro. A Cancelo el italiano le sitúa, al menos de momento, como extremo derecho. Prandelli también corrigió constantemente a Dani Parejo, su referente para darle velocidad al juego de ataque, para intentar el último pase. El madrileño es el mediapunta dentro del 4-2-3-1 y tanto Mario Suárez como Enzo Pérez actuarán en el doble pivote. En la búsqueda del equilibrio, Prandelli apuesta por reforzar la zona ancha y alinear de inicio a dos pivotes de corte más defensivo. Alves estuvo en portería con Montoya, Garay, Santos y Gayà en defensa.

El once parece cantado salvo que Nani y Mangala consigan un hueco en el mismo durante la recta final. Ayer, ambos se ejercitaron al margen en la 'jaula' de la ciudad deportiva, aunque el francés sí actuó en la segunda mitad del 'partidillo' contra el Juvenil. Era el segundo día que Mangala completaba parte de la sesión con el grupo y teniendo en cuenta que aún quedan dos entrenamientos, al francés no se le puede dar por descartado. Nani, por su parte, no jugó el amistoso pero fue incrementando progresivamente la carga de trabajo. Acabó el luso (no participó en los dos choque con su selección), golpeando fuerte al balón y con buenas sensaciones.

Prandelli dio por finalizado el 'partidillo', de unos 70 minutos de duración, bajo la atenta mirada de Jesús García Pitarch, Alesanco y Miguel Tendillo. Los tres siguieron desde un banco en la banda el encuentro entre el primer equipo y el Juvenil A, equipo en el que el director de la Academia tiene puestas muchas expectativas.