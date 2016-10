Vuelven eufóricos

El inconveniente de no poder trabajar con los jugadores que se han tenido que ir con sus respectivas selecciones al menos en el caso del Valencia se compensa, por decirlo de alguna manera, con el estado de ánimo con el que regresa la mayoría. Aunque es obvio que a Prandelli le hubiera gustado tener a todos desde el primer día para ensayar en grupo todos los conceptos tácticos y físicos nuevos que pretende implantar, siempre hay que tener en cuenta tres aspectos: por un lado que no vengan con ningún percance físico; que no acusen el desgaste ni los viajes y, por último, que hayan ofrecido un buen rendimiento.

Para los internacionales que se han tenido que marchar, además, siempre supone un hándicap trabajar menos días que el resto de compañeros con el nuevo entrenador, pero Prandelli sabe por su experiencia en la selección italiana que un buen papel de estos futbolistas en sus equipos nacionales les refuerza como profesionales. Y hasta de eso se puede beneficiar el Valencia. Es por ejemplo el caso de Joao Cancelo, que esta temporada no ha arrancado con buen pie en el club de Mestalla.

Es más, Prandelli vio el día del Atlético de Madrid cómo Cancelo estaba siendo uno de los más flojos del Valencia hasta el punto de que Voro decidió retirarlo en el descanso. Montoya parece que le ha ganado el pulso en la lucha por el lateral derecho pero, sin embargo, en los dos últimos partidos que ha disputado Cancelo con la absoluta de Portugal ha marcado. Bien es verdad que sus dos rivales eran bastante flojos (Islas Feroe y Andorra), pero hay que tener en cuenta que Cancelo se ha estrenado esta temporada con la absoluta, donde parece tener plaza fija de titular. Joao Cancelo estuvo ayer por la tarde ya en la Ciudad Deportiva, al igual que Gayà y Munir. Este último es también otro de los que han aprovechado su paso por la selección sub-21 para sacarse de alguna forma la espina. En el Valencia aún no se ha estrenado pero el lunes hacía un doblete a Estonia y eso que sólo disputó los últimos 25 minutos de partido. Gayà, por su parte, jugó los 90 y estuvo a un gran nivel en ataque.

El último en regresar con una gran sonrisa fue Abdennour. Trabajó al margen pero llega después de marcar para Túnez.