Nueva vida para la segunda unidad

Ha sido una constante en el Valencia de los últimos tiempos: los entrenadores apenas tienen margen de maniobra. Le sucedió a Gary Neville, luego a Pako Ayestarán y ahora el problema es para Cesare Prandelli. Coger a un equipo con la temporada en marcha obliga a una rápida reacción. Toca evaluación certera, volver a conectar los cables pelados y dar con la tecla que encienda la maquinaria. El club esperó a que el Atlético de Madrid visitara Mestalla para entregarle las riendas del equipo a Prandelli y así, el técnico tendrá quince días antes de debutar ante el Sporting aunque la fugaz pretemporada sea incompleta por la ausencia de los futbolistas convocados por sus países.

Mientras Prandelli se va haciendo la composición del lugar, el reto para los jugadores es convencer al nuevo jefe. Todos parten de cero, apunta el tópico. Sucede que en estos primeros compases de temporada los roles en la plantilla han estado bien definidos y hay una segunda unidad que prácticamente está por estrenar: en su mano está 'rascar' los minutos que Ayestarán y Voro no concedieron.

Hay cinco futbolistas del Valencia en blanco esta temporada, aunque dos de ellos (Lato y Carlos Soler) están en labores de meritorios. El tercer canterano, Rafa Mir, lleva cinco minutos en Liga. Todos ellos jugaron ayer con el Mestalla y su estancia en el primer equipo es la recompensa a lo mostrado durante la pretemporada. La situación con Jaume, Siqueira y Cartabia es bien distinta. El guardameta, pese a renovar recientemente hasta 2022, padece el 'overbooking' de la portería. Visto el nivel de Alves, será difícil que el castellonense encuentre sitio teniendo en cuenta que Ryan (180 minutos) fue el elegido en las dos primeras jornadas, cuando el futuro del brasileño aún estaba en el aire. La intención del club es la de solucionar el colapso entre porteros en el mercado de invierno. Con la entrada del Valencia en la Copa habrá tiempo para Ryan o Jaume, dependiendo del camino que tomen Prandelli y García Pitarch.

Tampoco es que Siqueira lo tenga mucho más fácil. Gayà dejó atrás sus problemas de pubis y es insustituible (suma 585 minutos), por lo que el brasileño, lastrado por las lesiones, tendrá que lucir como no lo ha hecho hasta el momento para ganarse la confianza de Prandelli. En ataque, el único que no ha gozado de minutos es Cartabia. El argentino no consiguió convencer a Ayestarán. En la otra banda espera turno Bakkali, tan explosivo como intermitente. El belga tiene un balance de 53 minutos. Pocos más que él suma Garay (90), aunque en el caso del argentino su escasa presencia se debe a una lesión. De hecho, el regreso de Garay puede devolver al banquillo a Aderllan Santos, cuya versión en los dos últimos choques ha sido buena. En el otro extremo de la balance está Parejo: único que ha jugado los 630 minutos de Liga. El madrileño lleva jugándolo todo desde principios de abril, un total de quince encuentros de Liga.

Abdennour, gol con Túnez

Mientras Aderllan Santos ha adelantado a Aymen Abdennour en la rotación (el tunecino sólo ha jugado 183 minutos), el ex del Mónaco aprovecha los compromisos con su selección para reivindicarse. Ayer, Abdennour abrió el camino de la victoria para Túnez ante Guinea. El valencianista marcó de cabeza el primero de su equipo, que acabó imponiéndose por 2-0. Hoy es el turno de Joao Cancelo (Portugal) y la sub-21 española de Gayà y Munir.