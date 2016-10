valencia. El estadio Nacional de Singapur es un recinto espectacular enclavado en un complejo deportivo que costó casi mil millones de euros. Un óvalo que corona una gran cubierta retráctil. La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, al ser preguntada sobre si esa estructura se puede trasladar al nuevo Mestalla, no se mostró convencida. No hay calor. Peter Lim sigue empeñado en la caja de resonancia que es el actual campo. Meriton tiene ante sí el reto de la cuadratura del óvalo.

El 25 de octubre de 2014, nada más poner los pies en Valencia, Lim se dirigió a inspeccionar la estructura hormigonada de uno de los delirios de grandeza del Valencia. No le gustó lo que vio. Menos todavía cuando palpó cómo se vive el fútbol en el actual estadio. Desde entonces, el reto es cuadrar al máximo la tartaleta de la avenida Cortes Valencianas.

La única pista pública que existe sobre cómo va el proyecto de construcción del nuevo Mestalla se pierde entre la documentación que el club ha facilitado a los accionistas para la junta del 4 de noviembre: «El grupo -el Valencia- continúa trabajando en el diseño del nuevo estadio». Vaguedades. El 23 de julio de 2015, el consejo de administración encargó a Marck Fenwick que siguiera con un proyecto que por ahora se mantiene bajo llave.

La cuadratura del óvalo pasa por dos soluciones posibles. La primera, derribar parte de la estructura ya levantada. Tratar de que el óvalo se acerque más a lo que es un rectángulo con la actuación en los fondos del estadio. El ambiente en Mestalla sería mucho más recogido. La grada volvería a asemejarse a la verticalidad que transmite el viejo campo. Es la sensación que quiere Meriton y la posibilidad de modificar la estructura con la actuación del derribo parcial está encima de la mesa. Uno de los problemas de esta opción es el coste. Habría que hacer una aportación extra de dinero o abandonar el deseo de ostentosas cubiertas que encarecían sobremanera el presupuesto. Meriton, más allá de un estadio espectacular, quiere un recinto funcional, que cubra las necesidades básicas de los aficionados, que arrope al equipo y que tenga los espacios comerciales necesarios para convertir el estadio de Mestalla en una máquina de generar ingresos para el club.

La otra opción es la de aprovechar la estructura actual y modificar sobre lo ya levantado. Sería cuadrar los fondos con nuevas estructuras sobre lo que está construido. Una operación que evitaría el derribo y que podría ahorrar algunos costes. Esta solución en principio es la menos apetecible para la entidad.

El nuevo Mestalla ha sufrido un deterioro, según las cuentas que se presentaron a los socios la temporada pasada, de 29,1 millones de euros. En el ejercicio anterior, el que se cerró el pasado 30 de junio, no se han producido modificaciones relevantes. «Una vez se retomen las obras del estadio habrá más certidumbre para evaluar la recuperabilidad de dicho activo en base al valor en uso», señala el informe de la auditora encargada de fiscalizar los números del Valencia.

En el proceso de venta del Valencia se fijó el 18 de marzo de 2019 como la fecha tope para inaugurar el estadio. Una vez se rubricó el contrato de venta entre Meriton y la Fundación, lo que se presentó como una obligación se rebajó al titular de compromiso.

El Ayuntamiento de Valencia, que se ha gastado medio millón de euros en el derribo del nuevo ayuntamiento para solucionar el problema del hotel de Jesuitas, tiene prisa. El Consistorio ya ha comunicado al club que el nuevo Mestalla debería estar finalizado antes de 2021. La demolición del actual campo se podría alargar hasta 2023 como máximo. «En el Plan de Actuación Estratégica Valencia Club de Fútbol se ha considerado una edificabilidad terciaria añadida a la residencial autorizada por el planeamiento vigente, cuya reparcelación se encuentra pendiente de aprobación por las autoridades competentes. Los administradores de la sociedad estiman que dicho mayor aprovechamiento podrá tenerse en cuenta en caso de una posible venta en un futuro de la parcela del actual estadio», señala la auditoría del club.

El gran proyecto urbanístico del Valencia se enfrenta a varios problemas. El primero de ellos el deportivo. El club no atraviesa un momento dulce, por lo que no superar la barrera de los 40.000 abonados en un obstáculo para trasladarse al nuevo estadio. La propiedad no quiere ver cemento en las gradas. La vuelta a la Liga de Campeones es necesaria para engordar el capítulo de ingresos. En estos momentos, es inviable acometer una obra de estas características sin la seguridad de que se va a ganar más dinero de manera regular en las próximas temporadas. Además, el panorama económico no termina de remontar después de la crisis económica que pilló al Valencia en pleno proyecto, por lo que la venta de las parcelas del viejo Mestalla no es en estos momentos un negocio redondo. El Valencia espera obtener una cantidad importante para poder hacer frente a la nueva obra.