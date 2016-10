Prandelli: «Esperé a la propuesta adecuada, este reto es muy estimulante»

valencia. Vivió desde la grada el duelo contra el Atlético de Madrid y ya ha culminado su primera semana al frente del equipo. Cesare Prandelli va recopilando información a marchas forzadas para enfrentarse a este reto que él mismo define como «difícil». «He esperado la propuesta adecuada, la del Valencia. Es una plaza muy exigente, muy difícil, pero los desafíos deben de ser difíciles. Podría haberme quedado en casa, tranquilo, porque no tenía necesidad de volver a ponerme en juego, pero para un profesional iniciar un recorrido con una entidad así supone un camino muy estimulante», admitió el italiano en la televisión oficial del Valencia.

Aunque está trabajando sin buena parte de la plantilla por los compromisos internacionales, a Prandelli le convenció y le convence el nivel del equipo. El italiano ha repetido que lo más relevante es encontrar el equilibrio para mejorar el juego y los resultados. «El equipo tiene una buena base técnica, y en estos momentos necesitamos encontrar un equilibro global. Debemos construir un equipo que debe pensar en dos o tres cosas y hacerlas con mucha intensidad», exige el técnico valencianista. De nuevo insistió Prandelli en que la mejor forma de afrontar el futuro inmediato es aumentar la presión cuando el equipo no tiene el balón: «Hay que pensar en la fase ofensiva y dónde rescatar el balón porque no lo puedes recuperar siempre en tu área».

Respecto a la afición, totalmente entregada al Valencia durante muchas fases del duelo frente al Atlético, Prandelli ve cierto parecido con los 'tifossi' de la Fiorentina. «Lo que más me ha gustado es el espíritu, Mestalla es un estadio vibrante y los aficionados son realmente espectaculares. Van todos a una con el equipo, me recuerda mucho a la Fiorentina, 24 horas al día hablando de fútbol. Esto es una gran responsabilidad, pero también una garantía desde el punto de vista de que los futbolistas nunca están solos», destacó el entrenador italiano, quien asegura no estar «asustado» por la «responsabilidad» que entraña levantar el castigado proyecto deportivo de Meriton.