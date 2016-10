Nani no puede seguir con Portugal y regresa a Valencia

valencia. Las molestias musculares han impedido a Nani seguir concentrado con la selección de Portugal. El jugador del Valencia fue convocado por Fernando Santos para los dos encuentros de clasificación hacia el Mundial de Rusia, pero finalmente el técnico luso no ha podido contar con el valencianista. Nani llegó a la selección con problemas que arrastra desde el encuentro frente al Atlético de Madrid, pero los médicos de Portugal confiaban en que, al menos, el jugador pudiera ayudar contra Islas Feroe.

El extremo no jugó en la victoria de Portugal ante Andorra -Joao Cancelo marcó para contribuir al 6-0- y ayer se decidió que no viajara para afrontar el duelo contra Islas Feroe. La evolución no ha sido la esperada y Nani regresa a Valencia para continuar con la preparación. En principio, y tal como explicó el club en un comunicado, el jugador estará listo para ponerse a las órdenes de Prandelli mañana por la tarde. Se espera que Nani, Enzo Pérez, Diego Alves, Mangala y Parejo, todos ellos 'tocados', jueguen ante el Sporting.

En cuanto al resto de internacionales del Valencia, hoy es el turno de Abdennour. El central afronta el compromiso de Túnez ante Guinea, clasificatorio para la Copa África.