Ezequiel Garay: «Mendes ayudó, pero estoy aquí porque sólo quería fichar por el Valencia»

La salida de Otamendi provocó una sangría defensiva en el Valencia que, mucho tiempo después, no se ha solucionado. El argentino sólo jugó un año en Mestalla, pero fue un símbolo para la grada: aguerrido, contundente, referente para sus compañeros e incluso capaz de llegar al gol. Mientras se concretaba su fichaje por el City, el valencianismo promulgaba su elegido para suplir a Otamendi: Ezequiel Garay. El central nacido en Rosario (1986), ya había estado en la agenda, pero entre Benfica y Zenit pasaron seis años hasta concretarse al fin su fichaje. Garay llegaba, acompañado de Mangala, para taponar otra herida dejada por Mustafi y se unía a Abdennour y Santos como centrales del Valencia. Su debut tuvo de todo: gol, remontada, derrota sobre la bocina y lesión. No le dio tiempo a empaparse del método Ayestarán y ahora espera que Cesare Prandelli revitalice un proyecto que Garay escogió por encima del Chelsea.

-¿Por qué eligió el Valencia a pesar de que tenía otras ofertas superiores económicamente?

-Siempre hubo interés del Valencia. No de ahora, sino desde hace tiempo y era un gran reto para mí. Este verano ese interés fue aún más fuerte y la verdad es que siempre fue el Valencia. Ahora quiero devolver esa confianza que pusieron en mí. No sólo este año, sino más tiempo, ojalá que me salgan bien las cosas aquí.

-Usted llegó el último día de mercado después de muchas negociaciones, ¿ayudó en su fichaje la relación entre su representante, Jorge Mendes, y Peter Lim?

-Al fin y al cabo el que decide es siempre el jugador. Si el futbolista no quiere ir a un sitio, no va a ir por más que le obliguen. Lo fundamental fue que yo decidiera siempre venir aquí, sólo quería fichar por el Valencia. Obviamente que Jorge (Mendes) ayudó, pero la decisión siempre la toma el futbolista.

-¿Y qué tal este primer mes en el club, en la ciudad?

-Al llegar aquí me encontré muy feliz y la gente me recibió muy bien. La ciudad es espectacular, el clima... Todo está bien. El equipo sí que es cierto empezó con resultados negativos y luego ganamos dos partidos que nos dio aire para poder estar más cerca de los puestos de arriba. Perdimos contra el Atlético en un partido muy complicado y ahora hay un nuevo entrenador y una nueva etapa en la que estamos muy ilusionados para hacer las cosas bien.

-La lesión le ha impedido tener continuidad en este arranque...

-A ningún jugador le gusta estar fuera y más en el momento en el que estábamos. Gracias a Dios fue un tiempo de dos semanas y ahora estoy con el grupo, entrenando muy bien y lo peor ya ha pasado.

-¿Cómo ha recibido la plantilla la llegada de Prandelli?

-Desde el primer momento empezamos a trabajar muy bien, muy fuerte. Estamos contentos con el trabajo que se hace, con lo que nos va diciendo... Ojalá que cuando vuelva la Liga consigamos ese triunfo que realce el buen trabajo.

-Es extraño ver al Valencia en la zona de descenso...

-Entramos en una dinámica negativa de la que es difícil salir, pero está en nuestra mano cambiar esta situación y tenemos potencial suficiente para hacerlo.

-¿Y cuál cree que debe ser el objetivo real del Valencia?

-Tenemos que ir al corto plazo, conseguir los resultados para, primero, salir del descenso. Eso nos dará tranquilidad y confianza. El equipo está necesitado de ambas cosas.

-Al menos, los equipos de arriba están fallando y la Champions 'sólo' está a siete puntos...

-Hoy en día no es fácil ganar un partido, juegues contra quien juegues. Nosotros tenemos que conseguir puntos y resultados más allá de jugar bien o mal. Y después, más adelante, ya veremos si el equipo está jugando mejor o peor.

-¿Qué le falta a este Valencia?

-Es un poco difícil que se cambie de entrenador cada tiempo, para el club y para los jugadores. Empiezas con una idea y cambias, es complicado. Las cosas se hacen con tiempo y a largo plazo. Ojalá que este sea un buen punto de partida y podamos llevar al Valencia donde se merece.

-Que el Valencia lleve tanto tiempo sin dejar la portería a cero, ¿es presión añadida para la defensa?

-No, no debemos tomarlo como presión, al contrario. Tenemos que buscar y saber lo que se está haciendo mal y corregir lo errores.

-El Valencia lleva buscando un líder defensivo desde la marcha de Nico Otamendi, ¿usted se ve asumiendo en ese papel?

-Cuando estaba Nico el equipo iba muy bien. La situación ahora es diferente y debemos encontrar los resultados que nos devuelvan la confianza a nivel individual y colectivo. Es la base fundamental. El capo, el líder tenemos que ser todos. Debemos ser siempre un equipo y entrar al campo sabiendo que tenemos que atacar y defender todos.

-¿Y cómo ve a Enzo Pérez, que asumió el brazalete de capitán?

- Es un grandísimo capitán que hace su labor a la perfección. Ese temperamento y esa personalidad hace que contagie a sus compañeros.

-Conocía Mestalla como visitante, ¿qué le parece de local?

-Es un campo que conocía muy bien en el que es difícil jugar de visitante. Para el Valencia es muy fácil porque la afición siempre aprieta.