Alves: «Desde pequeño se me han dado bien los penaltis, me sale natural»

El portero brasileño del Valencia CF, Diego Alves, que en las dos últimas jornadas de Liga ha parado tres penaltis y se ha convertido en el guardameta que más penas máximas ha detenido en la historia de la competición española, aseguró que es algo que se le da bien desde pequeño y que le sale de forma natural.

"No hay un secreto, siempre he dicho que cada uno tiene una característica y a mí me salen bien los penales. La portería es muy grande y cuando uno tira un penalti tiene muchas opciones pero siempre he tenido fortuna en esta característica, desde pequeño y es algo que sale naturalmente. Nunca he buscado récords", aseguró.

Tras la llegada este lunes del técnico italiano Cesare Prandelli al banquillo del Valencia, el meta sudamericano comentó que "ha llegado con muchas ganas". "Es un entrenador con mucha experiencia, seguramente vamos a asimilar lo que quiere rápido, aunque ahora hay muchos jugadores con sus selecciones, pero la semana que viene estarán todos y ya podemos arrancar juntos".

Gran parte de la rueda de prensa de Alves giró entorno a este verano y su posible salida del club, y el futbolista aseguró que nadie del club le dijo que no iba a continuar y achacó a la prensa que se hablase de su marcha y que algunos medios busquen la polémica. "Estoy aquí para hablar de fútbol, llevo seis años aquí y os conozco a muchos de vosotros y sé lo que buscáis con mis respuestas, pero quiero que la gente sepa que estoy contento y feliz de estar aquí", indicó.

"Quiero seguir haciendo mi trabajo. Todos los veranos son movidos, pero siempre lo he tenido claro. Desde que llegué en 2011 he pasado por muchas situaciones que me han hecho crecer como profesional y persona. Mucha gente no conoce como soy y me juzga por noticias o lo que se ve en el campo, pero durante estos años he aprendido mucho", insistió.

Cuando se le recordó que en el arranque de Liga no jugó y recuperó la titularidad justo cuando se acabó el plazo de fichajes, Alves apuntó: "Nadie me dijo que tenía que salir del club. En las dos primeras jornadas el entrenador tenía sus opciones, y al final estoy aquí y lo mas importante es que estoy contento, feliz y quiero seguir creciendo".

"Hoy con 31 años soy mas experto por todas las situaciones vividas. Profesionalmente me encuentro con una tranquilidad espectacular, intento mejorar cada día, y me gusta mas centrarme en el fútbol. El Valencia es el club que mas tiempo he estado en mi carrera y seguramente ha sido el club con más historia. Lo que hago dentro del campo es lo importante para la gente", recalcó.

El futbolista brasileño también quiso salir al paso de la relación que mantiene con el director deportivo, Suso García Pitarch, o la que mantuvo con el anterior entrenador del equipo, Pako Ayestarán.

"Mi relación con Suso es muy buena, hablamos mucho y mi relación con Pako era espectacular, le agradezco que siempre me ha ayudado y ha estado a mi lado. Tengo buena relación con todos, siempre la he tenido", concluyó.