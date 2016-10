«Siempre se quieren resultados inmediatos pero si intentamos que el Valencia crezca sin presiones todo irá mejor»

Claudio Cesare Prandelli (Orzinuovi, 19 de agosto de 1957). Luce impecable. Hasta las deportivas conjugan con el porte entallado. En la solapa de la americana, la insignia del Valencia. Veteranía. Los detalles cuentan. Al entrar en la redacción de LAS PROVINCIAS se interesa por el manifiesto fundacional. «Es de 1868...», apunta. Pasa en silencio por delante de una foto de The Beatles, por una del mito Mario Alberto Kempes y comenta la tercera, la que más le llama la atención: «El Papa...». Es de la visita de Juan Pablo II a Valencia en 1982. Las convicciones del de Orzinuovi tienen raíces. Prandelli, el sexto entrenador de Peter Lim, asume el reto de equilibrar el proyecto. Amable en el gesto. Tranquilo en el verbo. Tiene el horizonte de sosegar un club anclado en el disparate.

Las comparaciones con Ranieri ya han florecido. Hay quien aspira a un deja vu, aquel que fue el punto de partida de una de las épocas más gloriosas del Valencia. A Ranieri y Prandelli sólo les une el nombre y la nacionalidad. Al primer golpe de vista se perciben perfiles distintos. Amadeo Carboni ya lo dijo ayer en la radio oficial del club: «Prandelli es el entrenador más español de los italianos».

Durante su presentación señaló que su principal objetivo es hacer un equipo de la actual plantilla del Valencia. Es una declaración de intenciones preocupante porque parece que quede todo por hacer.

No, cuando digo que quiero un equipo es la necesidad de aplicar una, dos o tres ideas para que todos las conozcan y las ejecuten. Este es mi trabajo. La primera cosa que tengo que hacer es aprovechar la calidad de buenos jugadores y que adquieran ideas muy precisas.

Hay que ser valiente, incluso diría que atrevido, para aceptar el reto de dirigir a un club como el Valencia que ya ha despedido a un entrenador a la cuarta jornada.

Sí, es cierto que llegar a un equipo donde han cambiado al entrenador a las cuatro jornadas no es fácil. Desde mi punto de vista profesional tengo que acertar rápidamente con cuáles son los problemas de este equipo. Podíamos decir que es un grupo que tiene una buena base técnica, joven, pero la primera tarea en el campo es la de conquistar el balón arriba y tener un poco de equilibrio. Esto es importante, que ese equilibrio en la faceta ofensiva y en la fase defensiva se mantenga siempre.

Usted transmitía la idea de que hay que atacar con más gente pero el problema del Valencia es que no sabe defender. No deja su portería a cero. ¿El trabajo en esta línea va a ser una prioridad durante estos días?

Sí, la idea obviamente es hacer gol y que no te hagan. Pero por encima de todo la prioridad es tener una escuadra compacta, que no te hagan gol aunque luego tienes que ganar. Estos días y la semana próxima trabajaremos para dar mayor solidez a la defensa.

Supongo que alguien le habrá contado que llega a un club donde ahora mismo no se caracteriza por su paciencia.

En todos los equipos nunca hay paciencia cuando no llegan los resultados. Todo el mundo en el fútbol piensa que tiene el mejor equipo, que es casi invencible. Pero es cierto que cuando un equipo lo ha dado todo en el campo el aficionado se da cuenta.

Pide tiempo, ¿qué plazos se marca Cesare Prandelli para darle forma a este Valencia?

Yo pienso que en estas dos semanas debemos de ver una ligera mejoría, en tres o cuatro meses debe haber una gran evolución. No podemos pensar que de repente el equipo va a mejorar. Hay que ir paso a paso pero debemos de ser muy constantes.

El director deportivo, Jesús García Pitarch, hablaba ayer de la necesidad de resultados. Las urgencias no son buenas compañeras en el camino de dar forma a un proyecto.

La directiva siempre quiere ver resultados. (Pausa) Todos los entrenadores quieren verlos inmediatos, ganar el próximo partido, pero si creemos e intentamos que el equipo crezca sin grandes presiones yo pienso que todo irá mejor.

¿Necesita tranquilidad y sosiego para desarrollar su idea?

Digamos que el objetivo es siempre ir a ganar pero primero debemos pensar en la solidez y luego pensar en la victoria.

¿De aquí a diciembre la idea es sobrevivir y luego, con el mercado de invierno y la posible llegada de jugadores, trabajar con su modelo?

En estos momentos no podemos pensar en el mercado. No hay posibilidad. Yo sólo puedo pensar ahora en dar el cien por cien y obtener resultados. Después podría ver qué jugadores pueden ayudar a que el equipo crezca pero ahora en estos momentos no lo puedo hacer. Debo analizar qué jugadores tengo y ponerlos en valor.

¿Qué le puede aportar Cesare Prandelli al Valencia?

Una experiencia de 25 años de trabajo. El entusiasmo de vencer todas las dificultades y además mucha determinación.

¿Qué proyecto le puso Peter Lim encima de la mesa en su viaje a Singapur?

Hablando con Peter Lim me di cuenta de que es un gran empresario y me hizo ver que todos sus pasos en la vida siempre han sido en base a proyectos. El quiere llevar al Valencia a la Liga de Campeones. Es su idea. Luego está el tiempo, seis meses, uno, dos años... Hablando con él me pareció una persona muy sincera.

¿Pero usted le hizo ver a Lim que la presión por los objetivos como es el de la Champions no es la mejor aliada para lograrlos?

No, no me puso ningún tipo de presión. Me dijo que tenía que trabajar con la máxima tranquilidad pero con gran determinación.

El pasado domingo se empapó del ambiente de Mestalla. Una grada exigente. Un coliseo que verbaliza cuando quiere la cabeza de un entrenador.

Tengo mucha sintonía con su mentalidad. Hoy se pide la cabeza de un entrenador en todas partes, en estadios grandes y pequeños según los resultados. Esto no debe preocuparnos. Mestalla tiene que ser un valor adjunto. Un entrenador quiere estar en un estadio como este porque nunca se siente solo.

¿Qué aprendió de Giovanni Trapattoni -fue el entrenador de Prandelli en la Juventus-?

(Suspira) De Trapattoni no se puede escribir un libro sino una enciclopedia. Ha sido historia del fútbol en Italia. Ha sido un entrenador padre, educador, con gran capacidad. Una persona muy abierta y tuve la fortuna de tenerlo como entrenador durante seis años. Me acuerdo de tantas cosas... Pero cuando tú ya tienes una responsabilidad como entrenador no puedes pensar en ser como Trapattoni, como Ranieri o como Ancelotti. Yo tengo mi propio estilo y he de estar bien con mi estilo. Si yo imito algo que no es el mío al final no soy creíble.

De usted escriben que por encima de todo es un hombre bueno. ¿Cómo se mete en un mundo de locos como el fútbol?

Sólo trabajo con seriedad, respeto y profesionalidad. Luego yo tengo una vida privada que trato siempre de mantener alejada del mundo del fútbol. Cuando yo finalizo mi trabajo yo me dedico a mi vida privada. Cuando trabajo, las horas que hagan falta, lo hago con mucha determinación.

¿El fútbol ha sido para Prandelli todo en la vida?

Ha estado en mi vida porque amo el fútbol.

Jugó aquella final de la Copa de Europa de Heysel en 1985 -salió en el minuto 84- entre la Juventus y el Liverpool después de que murieran 39 aficionados en las gradas. ¿Alguien le ha explicado por qué no se suspendió aquel partido después de la tragedia?

Pensábamos todos lo jugadores que al final del primer tiempo se debió suspender. Por orden pública nos hicieron jugar. El problema era como evacuar el estadio. Como jugador me siento afortunado de no haber visto nada. Luego en casa, al ver las imágenes en la televisión, era una cosa atroz. Todos pensamos: ¿cómo se puede jugar al fútbol después de todo lo que pasó? La polémica que se generó después fue lógica. Nunca se debió jugar aquel partido pero nos dijeron que fue por no empeorar la situación.