«No sé si la Champions tardará un año o tres»

valencia. Cesare Prandelli llega con pies de plomo al Valencia. Al italiano no se le puede discutir su experiencia tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Lejos de lanzarse a la aventura de regalar discursos enardecidos que luego, como a todos, le pueden pasar factura, prefiere echar mano de la lógica y sobre todo de la cautela. Al aficionado que se marchó de Mestalla este domingo resignado por lo que vio, nada le haría más feliz que su nuevo entrenador le obsequiara con premios futuros. Prandelli parece un tipo pragmático a la hora de transmitir sensaciones. Consciente ya de todo lo que envuelve hoy en día al valencianismo y con su equipo metido en zona de descenso, hablar de los títulos que le puede o no haber pedido Peter Lim es pisar un jardín lleno de trampas. Su respuesta fue prudente, escasa si se tiene en cuenta la impaciencia popular. «Cuando un empresario hace un proyecto a largo plazo, su idea es volver a llevar al Valencia a la Champions League. No sé si tardará un año, dos o tres, eso no lo sé, pero él tiene en mente volver a llevar al Valencia a esas posiciones europeas».

Hasta en dos ocasiones se le preguntó cuáles eran los objetivos que se había marcado. Recurrió a su filosofía de juego para contestar. «El objetivo es siempre el equipo, trabajar cada día para convertirnos en un equipo de verdad. En mi opinión cuando un equipo tiene mentalidad ganadora es porque todos se sienten implicados en un proceso de crecimiento. Suso me ha dado garantías sobre la profesionalidad de los jugadores. Es para mí un honor estar en un club glorioso, histórico e importante y queremos volver a hacer historia».

Fue la presentación del italiano diferente a la que en mayo protagonizó Ayestarán en esa misma sala vip. En aquel momento el discurso del ya exentrenador, del director deportivo, García Pitarch, y de la presidenta, Layhoon, giró en torno a la necesidad de instaurar en el vestuario unos valores y un sentimiento de pertenencia a un club. Apenas se habló ayer de esa cuestión.

Sí se comentaron, entre otras cosas, cómo quiere que juegue el Valencia a partir de ahora. No habló de sistemas: «Éste es un equipo con margen de mejora, que tiene una mentalidad en la que quiere construir siempre. Mi empeño será encontrar un equilibrio que ahora igual falta». Y si falta o no un 9 que ofrezca garantías es algo que de momento no desvela públicamente. «Tenemos que pensar en atacar la portería contraria con más jugadores para tener más oportunidades de gol. No podemos pensar en fantasías -por lo de jugar con un 9 clásico- sino en realidades. Lo tengo que hacer es que mejoren los jugadores que tengo ahora, que desde ya son para mí los mejores de la Liga».

A esos futbolistas trató Ayestarán de inculcarles la necesidad de que con un 4-3-3 tuvieran siempre al rival contra las cuerdas (Voro apostó por el 4-2-3-1). No parece diferir mucho la idea que quiere aplicar Prandelli, al menos en cuanto a principios. «Me gustaría tener la posesión siempre, pero es imposible. Hay que buscar un equipo compacto con una, dos o tres ideas claras y precisas. Necesita recuperar el balón más arriba y más rápido, porque de lo contrario hay mucho que defender».

A su lado, pasando momentos de cierta tensión, García Pitarch. El director deportivo no había realizado ninguna manifestación hasta ayer sobre la destitución de Ayestarán. No tuvo más remedio esta vez que dar su versión, tanto sobre el vasco como del porqué se ha fichado ahora al italiano, a quien apuntó como la primera opción a pesar de los contactos que hubo con Marcelino. «El Valencia busca tener estabilidad, pero la base desgraciadamente en el fútbol son los resultados. Sin ellos no puede haber estabilidad. Sería un contrasentido», decía. Curiosamente, Layhoon opinaba en mayo lo siguiente a la hora de justificar la elección de Ayestarán: «La afición debe cambiar. No se puede trabajar con la base de que si ganas un partido es el mejor y si se pierde se canta el 'Pako vete ya'».

¿Por qué antes no y ahora sí un entrenador contrastado? «En mayo teníamos que recuperar más de cien millones de euros por las inversiones, reducir el fair play... Descartada la opción de un entrenador más caro, valoramos uno más joven. Había dos entrenadores en ese perfil pero Pako merecía esa oportunidad. Ahora no era conveniente tomar riesgos y tras haber fallado en esa idea, lo conveniente era buscar un entrenador con experiencia y con un prestigio».

El problema surge a la hora de explicar qué pasó con Marcelino: «La realidad es que el consejo me solicita varias alternativas. Desde el primer momento la opción de Layhoon, Peter Lim y mía fue Cesare Prandelli. Marcelino me parece uno de los mejores entrenadores de la liga española, pero él estaba en una lista en la que al final se decidió que fuera Cesare. Bastantes días antes de que se produjera la resolución de la Federación, después de la reunión en Milan hubo otra reunión en Roma a la que también vino Layhoon. Era ésa nuestra voluntad». En ese encuentro, según desveló el técnico, García Pitarch recibió en su teléfono la noticia del gol del Valencia al Alavés y entonces «se arrodilló». Prandelli quiso traer a su preparador de porteros pero al final aceptó la continuidad de Ochotorena.