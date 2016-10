Juan Sol y Auxiliadora Borja pasarán a ser el 4 de noviembre próximo, al igual que Anil Murthy, nuevos miembros del consejo de administración del Valencia. Peter Lim abre de esta forma la puerta de acceso a una directiva que desde la salida de Amadeo Salvo y Manuel Peris estaba compuesta exclusivamente por personas de Singapur. Este nombramiento a quien ha dejado descolocado totalmente es uno de los presidentes más laureados de la historia del club: Jaime Ortí.

Y es que, hace aproximadamente nueve meses y tras mantener algunos contactos entre Layhoon y Ortí, se planteó la posibilidad por parte de la presidenta de que el exdirigente pasara a formar parte del órgano rector. Era una de las peticiones que se le habían hecho a Layhoon en la última Junta. Los accionistas quieren ver gente afín dentro del consejo. Casi un año después de aquella petición, Lim ha dado luz verde a esta cuestión. El problema es que Ortí está más que decepcionado ahora. «Me siento humillado», afirma para recordar después: «Me dijo de entrar para colaborar y estar en el Valencia. No entramos en detalles. No se me explicó al cien por cien lo que quería de mí».

Ortí tiene claro una diferencia. Por un lado aplaude la incorporación tanto de Sol como de Borja pero no oculta su dolor con la maniobra de la presidenta hacia su persona. «Me encanta en cuanto a las personas, es fenomenal porque Sol es una institución en el Valencia y lo de Auxiliadora me parece también muy bien. A mí -añade- lo que me duele es que o me dijeron algo que no correspondía o no cumplieron lo que me dijeron».

A algunos de los allegados al consejo también les ha causado cierta sorpresa que no se haya nombrado a Jaime Ortí, aunque en su caso puede existir el hándicap del inglés. De cualquier forma, la afición lleva echando en falta desde que entró Lim y sobre todo desde que se marchó Salvo, poder interactuar sin traductor con el consejo. Si algo ha tenido Ortí desde que ocupó la presidencia del club en 2011 es su gancho, tan especial como popular, con los aficionados. «Eso es una cosa de ella, no se puede forzar la situación. Si no se hace por voluntad, ella tendrá sus razones. El problema es que no las sé yo», confiesa refiriéndose a Layhoon, para añadir: «Nunca me ofrecí... fue ella. El problema es de explicación -el motivo de ser descartado-, me ha faltado y más cuando han nombrado a otra gente. No me ha dicho por qué no».

A pesar de la tirantez que puedan sentir en estos momentos con Layhoon, tiene claro cuál va a ser su postura. «La he apoyado y la apoyaré. Es la presidenta del Valencia y quiero lo mejor para ella porque será lo mejor para el Valencia. El club es como mi familia y si esta vez se han equivocado los voy a apoyar»

«Estaba ilusionado -admite por último-. Vino un señor -en alusión a Lim- que apuesta mucho de un país lejano y hay que facilitarles las cosas. Les voy a seguir defendiendo porque será por bien del Valencia».