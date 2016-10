¿Quién será la próxima víctima de Alves?

Mestalla y Diego Alves conocían la sensación. 4 de octubre de 2014. El Valencia se gusta para marcarle tres al Atlético de Madrid (Miranda en propia puerta, Otamendi y André Gomes) en tan sólo siete minutos, pero Mandzukic recorta y Siqueira tiene un penalti en el 44 para poner el 3-2 en el marcador. Pero está Alves. Y Alves adivina a su actual compañero de vestuario. La grada exterioriza el fuego que le brindó esa primera mitad, entonces la más brillante de la corta era Nuno, y acto seguido corea el nombre de Diego Alves, clave ese día y el resto de la temporada.

Casi dos años después, Clos Gómez se inventa un penalti para provocar el calco de la situación. Esta vez se adueña del balón Griezmann, decidido pese a haber fallado entre semana contra el Bayern de Múnich. El francés, estrella rojiblanca, asiste nervioso a la guerra con Alves. La va a perder. Y de qué manera. Griezmann apuesta por un lanzamiento duro, media altura, a la derecha de Diego Alves. El portero hace lo más difícil: acertar la dirección, pero se pasa de frenada. Ya con el lomo sobre el césped, hace volar la mano izquierda y manda el balón a córner. Un prodigio que bien vale un aplauso sincero de Simeone. «La parada de Alves en el penalti de Griezmann fue extraordinaria, maravillosa, tremenda», concedió el argentino.

Alves, que en la anterior jornada había arruinado el día grande de Szmanowski, lo ha vuelto a hacer. «Alves agranda su leyenda», «el parapenaltis frena a Griezmann». El parón en el descanso se aprovechó para refrescar las brillantes estadísticas de Alves en esta suerte, pero el brasileño aún tenía reservado un truco final. Ya con el 0-1 en el marcador, Clos Gómez vio falta de Mario Suárez sobre Griezmann dentro del área. Y en éste sí acertó.

Griezmann, que ha fallado más del 50% de penaltis intentados como jugador del Atlético, prefiere no arriesgarse de nuevo. Demasiada presión y un gigante insuperable. Gabi, capitán, asume el tiro. A él no deben temblarle las piernas. Si Griezmann lo lanzó mejor que bien, Gabi prefiere no arriesgar y rasea el esférico buscando, simplemente, el error de Alves en la elección del sitio. Tampoco sirve. El gesto del cuerpo delata al rojiblanco y el brasileño ataja sin problemas para mantener con vida al Valencia. Dos penaltis en un partido. Tres (contando el de Szmanowski en Leganés) en la última semana. La lista de méritos nunca finaliza para el mejor especialista de siempre.

Desde que llegó a España, a Alves se le han planteado 45 penaltis (41 en Liga, 1 en Copa del Rey, 2 en la Europa League y uno en Champions) y el brasileño roza el 50% de acierto. En total, el portero del Valencia ha detenido 22 penaltis, uno lo mandaron fuera y otro se estrelló en el larguero. Víctor, Yeste, Edu, Cristiano (2), Nekounam, Llorente, San José, Kanouté, Adrián, Messi, Mandzukic, Diego Costa, Rakitic, Bezjak, Tovonen, Siqueira, Orellana, Bacca, Szmanowski y desde ayer, Griezmann y Gabi. Son todas las víctimas de Alves desde los once metros contando las etapas del brasileño en Almería y Valencia.

La pregunta, después de la exhibición de ayer, es la siguiente: ¿quién será la próxima víctima? La cuestión, además, le viene al pelo al Valencia porque es el equipo al que más penaltis en contra (5) le han señalado esta temporada. Ayer Clos Gómez se inventó uno de Nani sobre Correa, pero antes estuvieron los de Las Palmas, Eibar y Leganés. En los dos primeros fue Ryan quien ocupó la portería. Contra Las Palmas nada pudo hacer el australiano, pero consiguió atajar el del Eibar, que sí acertó con el rechace. Alves se ha encargado de los tres últimos, todos con el mismo signo: victoria. «No me vale. Quería ganar el partido, que es lo más importante. Cuando perdemos, los penaltis no me valen», aseguró Alves tras el encuentro. Mestalla señaló a su héroe porque entre otras cosas, nadie olvida que estuvo a un paso de ser traspasado en verano por una decisión «de club».