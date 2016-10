El Valencia se gastó 34 millones más con el despido de entrenadores y fichajes

valencia. Los patinazos deportivos siempre cuestan un pico pero en el caso del Valencia la temporada pasada fue más movida de lo que se podía imaginar. En las cuentas que presenta la entidad a sus socios se apunta en el informe de gestión que la cantidad que se ha gastado el club en cuanto a la inversión en jugadores y cambios del cuerpo técnico provocaron un incremento total de 34 millones del coste de la plantilla respecto al anterior. No está especificado cuánto dinero va a cada apartado pero si por algo destacó la 2015-16 fue por el desbarajuste en la elección del entrenador.

Hay que recordar que comenzó la temporada Nuno y que en noviembre, tras aquel 1-0 en Sevilla, fue despedido junto a sus ayudantes. Se produciría a partir de entonces un vaivén considerable en lo que a miembros del cuerpo técnico del primer equipo se refiere. Por allí desfilaron Miguel Ángel Angulo, que ya estaba en la escuela, Gary Neville y posteriormente aterrizaría Pako Ayestarán. Ya cuando se decidió la destitución de Neville -Jesús García Pitarch ya estaba en el cargo de director deportivo-, Ayestarán trajo a su equipo de trabajo (segundo y preparador físico). Phil Neville fue otro de los que, pese a tener un contrato de larga duración, también acabó haciendo las maletas.

Seguro que la cuestión deportiva es uno de los puntos más espinosos que tendrá que saber lidiar Layhoon en esta próxima Junta de Accionistas. En realidad, en la última ya fueron varias las voces que se pronunciaron con acidez sobre la manera que tenía Lim de dirigir esta parcela y más en concreto su relación con Jorge Mendes.

Otro asunto que siempre recibe el interés de los accionistas del Valencia es la situación del nuevo estadio. Al respecto, Layhoon ya lo ha dejado varias veces claro cuál es la postura de Peter Lim. Este verano, por ejemplo, la presidenta admitía que el traslado del viejo al nuevo campo no era un objetivo prioritario. Ya lo avanzaba en otras palabras en la pasada Asamblea. «Es mi deseo personal, seguir siendo presidenta del club cuando abramos el nuevo estadio, no lo sé, pero me gustaría», decía en la Junta de 2015 la dirigente, sin hablar de fechas en concreto aunque siempre se ha dado por supuesto que en el centenario se debe ejecutar el cambio de escenario.

Lo llamativo es que en el informe de las cuentas que presenta esta vez el consejo de administración, en ningún momento se habla ni de cuándo será la reanudación de las obras ni de ese 2019 que se debe jugar ya allí. Es más, en varias ocasiones lo deja sin especificar. «Los Administradores han manifestado -dicen los auditores- su intención de finalizar el futuro estadio del Valencia en los próximos ejercicios».

En otro punto del informe y a la hora de hablar de la proyección financiera (con un plazo de diez años), «se contempla en las mismas el traslado al Nuevo Estadio así como la venta del actual estadio de Mestalla». Y hasta en una tercera ocasión, cuando se refiere al «deterioro» que sufre el nuevo estadio (este año sin modificaciones), tampoco concreta fecha alguna: «Una vez se retomen las obras del estadio...».

Por segunda temporada consecutiva (tras la salida de Amadeo Salvo), el club no abona cantidad alguna a sus consejeros por su función en la entidad. Es decir, ni Kim Koh ni Layhoon perciben del Valencia ni un euro y es Meriton quien abona sus emolumentos.