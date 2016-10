Prandelli, esto es lo que hay

En la barra del bar El Palco, dos aficionados se consolaban al finalizar el partido: «Hemos dado la cara». Un titular de resignación para un equipo que aspiraba al inicio de la temporada a mirarle a los ojos al Atlético de Madrid en la batalla por la Liga de Campeones. El Valencia de hoy en día está a años luz del equipo de Simeone. En todo. Es cierto que el conjunto de Voro se vació, pero no es menos cierto que el equipo no da para más. El Atlético ganó en el preciso momento en el que puso otra marcha al partido. El Valencia intentó competir pero le pudo la impotencia. Diego Alves, sublime al parar dos penaltis, maquilló la derrota. El portero resucitó a su equipo en dos ocasiones pero no fue suficiente. Cesare Prandelli, el sexto técnico del proyecto de Peter Lim, hereda una escuadra depresiva en el sistema y rota en lo físico. Un ramillete de problemas para el italiano, que tiene dos semanas por delante para tratar de equilibrar una plantilla que ha tropezado dos veces en la misma piedra. La mala planificación es la peste de este Valencia.

ficha técnica 0 Valencia CF Alves, Montoya, Santos, Mangala, Gayà, Gayá, Enzo Pérez, Mario Suárez, Parejo, Cancelo (Santi Mina, m.46), Nani (Bakkali, m.79) y Rodrigo Moreno (Munir, m.67).

2 Atlético de Madrid Oblak, Juanfran, Savic, Lucas, Filipe Luis, Gabi, Koke, Saúl (Carrasco, m.57), Correa (Torres, m.62), Griezmann (Tiago, m.79) y Gameiro. goles 0-1, m.63: Griezmann. 0-2, m.90+: Gameiro. árbitro Clos Gómez (Comité aragonés). Mostró tarjeta amarilla al local Mangala y a los visitantes Filipe Luis, Griezmann y Tiago. asistencia Partido de la séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mestalla ante 45.000 espectadores.

Los atléticos comparecieron en Mestalla con ocho de los titulares que el miércoles derrotaron al Bayern. Uno de los puntos a favor del Valencia esta temporada era la exigencia de una sola competición -a la espera de que llegue la Copa-, lo que prometía gasolina en las piernas. Ayer, los del Cholo, que manejó de manera magistral el banquillo, terminaron como aviones mientras varios jugadores del Valencia pedían auxilio en la cuneta averiados por lesiones musculares. Enzo Pérez -otra vez- y Mangala fueron los damnificados. Nani antes ya se había ido al vestuario. El club paga las consecuencias del carrusel de preparadores físicos.

Voro dispuso un equipo que arropó a Parejo. En el centro, Suárez y Pérez tenían la doble misión de proteger la creación y pegarse con el centro del Atlético. Arriba, Rodrigo gozó de su enésima oportunidad. Simeone decidió esperar y darle el balón al Valencia de inicio. Como mero observador para ejecutar su plan después. Uno de los males que se ha cronificado en el club de Mestalla es la incapacidad de hilar dos jugadas seguidas. La sensación es de anarquía. Cada futbolista propone desde una singularidad que no ayuda al bloque. Lo que se conoce como la guerra por su cuenta. Hay ejemplos que desesperan. Cancelo es la indisciplina personificada. Un verso libre.

Casi en el ecuador de la primera parte, el Atlético destapó su propuesta. Griezmann y Gameiro son pura dinamita. Saúl no estuvo bien pero Gabi y Koke empezaron a carburar. Gayà rebañó de la bota de Gameiro cuando se dibujaba el primer gol. Después, antes de la media hora, Alves voló para sacar un balón de Griezmann que le sirvió Koke con exquisitez.

Mestalla aludió a la testosterona como remedio. Cuando la grada recurre a la hombría es que el canguelo ya se siente. Se ha llegado a un punto que se celebran con algarabía hasta las faltas al borde del área. El problema es que no hay una referencia en ataque. El valencianismo empieza a conformarse con migajas. Mal síntoma.

Nani propuso sin orquesta que le acompañara y Mario Suárez, tan inconsistente como frío, disparó por encima del larguero en una de las pocas oportunidades. El Atlético, con el balón en los pies, siempre transmitió peligro en una primera parte pegajosa. Cuando se oteaba el descanso, el árbitro Clos Gómez pitó un penalti de Nani a Correa que sólo debió ver él. Griezmann asumió el riesgo de enfrentarse a Diego Alves, el terror de los delanteros. El brasileño, con una parada descomunal, resucitó a su equipo por primera vez. Mestalla se vino abajo y Rodrigo, un minuto después, tiró por la borda lo que debía haber sido el primer gol del partido. Dentro del área, hipotecó su pierna izquierda (la buena) para acomodarse el balón en la derecha y estrellar el balón contra Oblak. Es difícil dar crédito a sus reivindicaciones como delantero cuando no tiene gol.

Voro mandó a Cancelo a la ducha y salió en la segunda parte con Mina, que propone hasta lesionado algo más que el luso. Movió piezas. Rodrigo a la banda y el gallego de delantero. El Atlético, como en la primera mitad, mantuvo la calma chicha hasta que dijo basta. Llegó un momento en el que Simeone, ese modelo en el que se mira el Valencia, quiso ganar. El primer movimiento fue Carrasco para que Montoya sufriera. El segundo, Torres para liar a los centrales. Desde el banquillo el Atlético impulsó el triunfo. Segundos después de que ‘El Niño’ saltara al césped llegó el primer gol. Alves repelió el tiro de Torres a pase de Carrasco y el rechace al final terminó en los pies de Griezmann, que no falló.

A partir de ahí el Valencia se desmontó. La voluntad no es suficiente si el físico no acompaña. El empate nunca estuvo más cerca que el O-2. Munir salió para ubicarse fuera de cacho. Es raro ver al nueve merodear por el círculo central a buscar el balón. Además, a Voro se le desmontó el once. Nani se tiró la mano al muslo a la espera del parte médico. Diego Alves volvió a resucitar al equipo. Con otro penalti. Esta vez la víctima fue el capitán Gabi. Una muesca más en el cinto del brasileño. Bakkali, el chico que corre el riesgo de etiquetarse como revulsivo, trataba de buscar agua en el desierto con más precipitación que acierto. Mangala, lastrado también por los problemas físicos, ejerció de Alesanco en los tiempos de Cruyff. Su puesto lo ocupó Enzo Pérez, otro de los caídos en el drama muscular, que bastante hizo con ver pasar a Gameiro, que ejecutó en el tiempo añadido. El Valencia no da para más. Es lo que hay. Prandelli tomó nota. Tiene ante sí un reto. De aquí a diciembre toca sobrevivir a la espera de que se abra el mercado de invierno.