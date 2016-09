«El proyecto del Valencia me ha parecido serio»

Cesare Prandelli ya ha cumplido todos los pasos previos para convertirse en nuevo entrenador del Valencia. Casi ya como un ritual necesario, el técnico se desplazó hasta Singapur para tener un cara a cara con Peter Lim. Ya sucedió antes, con Gary Neville y Pako Ayestarán: al máximo accionista del club de Mestalla le gusta tener una entrevista personal en 'casa' antes de rubricar el acuerdo final. Si todo va según lo previsto, Prandelli será presentado el lunes como entrenador valencianista y acto seguido se pondrá manos a la obra para realizar una 'mini-pretemporada' aprovechando el parón liguero por los compromisos internacionales.

Prandelli se reunió con Lim para explicarle proyecto y necesidades (refuerzos de cara al mercado de invierno) y más tarde compartieron mesa en uno de los negocios de restauración del magnate. El diario 'The Straits Times' publicó ayer unas fotografías en las que aparecen Prandelli, el entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari y el nuevo ejecutivo valencianista, Anil Murthy, que ya ha trabajado en la sede del club en Valencia y regresó a Singapur para coincidir con el técnico italiano.

Aunque oficialmente el club no quiere hablar de Prandelli como entrenador hasta que no estén todos los documentos firmados, lo cierto es que ayer el exseleccionador italiano pronunció sus primeras palabras en clave valencianista. «El proyecto me ha parecido muy serio, pero de momento no puedo decir mucho más», explicó Prandelli en una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport'. En el mismo texto sí se recoge la curiosidad del entrenador por saber si su fútbol de toque funcionará en la Liga: «Siempre se ha dicho que mi juego es a la española, ahora lo veremos».

La idea es que, una vez Lim ha dado el visto bueno tras conocer en persona a Prandelli, ambos se desplacen a Valencia a lo largo del día de hoy para seguir mañana en directo el duelo contra el Atlético. El dueño del club no ha visto ningún partido de su equipo en Mestalla esta temporada y la visita de los rojiblancos puede servirle como estreno. Tan sólo unas horas después del encuentro ante el conjunto de Simeone, Prandelli será presentado como entrenador del Valencia hasta junio de 2018. El italiano, que llega acompañado por sus ayudantes Grabiele Pin, Niccoló Prandelli y Renzo Ciulli, tendrá la oportunidad mañana de conocer Mestalla y además lo hará en un día grande. Se espera que el estadio de la Avenida de Suecia roce el lleno buscando la tercera victoria consecutiva contra uno de los 'cocos' de la competición. Cabe recordar que la última visita del Atlético a Mestalla acabó con una contundente victoria colchonera (1-3) con Gary Neville en el banquillo.

El equipo, cena de conjura

El equipo aprovechó la noche del jueves para programar una cena que Dani Parejo tenía prevista desde que cumpliera 200 partidos como futbolista del Valencia. Jugadores, técnicos y directivos (estuvieron presentes Layhoon Chan y Kim Koh) compartieron una cena que sirvió para dos cosas. Una, homenajear a Parejo, que recibió una camiseta firmada por todos sus compañeros y el '200' a la espalda. Y dos, para reforzar lazos después de enganchar dos victorias contra Leganés y Alavés que han dejado atrás cuatro derrotas consecutivas. La plantilla es consciente de que el reto ante el Atlético le exigirá mucho más.