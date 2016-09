«Han pasado varios entrenadores y le he dicho a la plantilla que ya no se puede mirar hacia otro lado»

Acaba de despachar el penúltimo entrenamiento antes de enfrentarse al Atlético de Madrid y avanza rápido por el recibidor del remozado edificio central de la ciudad deportiva de Paterna. Parece contento y calmado, como siempre, tanto que no parece haber cambiado de oficio por unos días para asumir uno de los banquillos más complejos del planeta fútbol. A Voro (L'Alcúdia, 1963), con unos números de escándalo en sus diez partidos como entrenador del Valencia, ya sólo le preocupan las armas del Atlético y las trampas que preparará su admirado Simeone. «Hemos ganado dos partidos, pues muy bien. Ya sólo cuenta el siguiente», sentencia. Meriton encontró en la casa a un hombre con la capacidad de sofocar incendios y salirse de la foto en tiempo récord. Pronto retomará su labor como delegado. Es un hombre de club. Lo sabe. No necesita más. Ahora espera que pase mucho tiempo hasta que el Valencia le reclute para el siguiente fuego.

El Atlético...

Va a ser un partido muy complicado. Es un equipo que tiene muy bien asumido su rol y con un entrenador que lleva muchos años. Un equipo súper competitivo. Lo vimos contra el Bayern de Múnich. Es muy difícil de superar pero lo vamos a intentar.

Por el desgaste físico de su partido de Champions y las dos victorias seguidas del Valencia, ¿es buen momento para enfrentarse al Atlético?

Es un mejor momento que hace dos jornadas. Recuerdo la necesidad imperiosa que tenía el equipo de ganar el jueves pasado y de eso hace sólo una semana. Si hubiéramos tenido enfrente a un equipo como el Atlético habría sido más difícil. Nosotros estamos en mejor disposición ahora que ese día porque había muchísimos nervios, la tensión se palpaba y estaba la responsabilidad de los jugadores, que no son ajenos a lo que pasa alrededor. Eso de alguna forma afectó, seguro. Estamos en una mejor posición y más tranquilos para tener garantías de competir.

Está acostumbrado a asumir las riendas con la plantilla baja de moral.

Es una característica que siempre se repite, al fin y al cabo lo he cogido cuatro veces después de algún despido de entrenador. Lo cojo tres, cuatro días, una semana y el denominador común siempre es el mismo. En este caso, el grupo funcionaba muy bien, con buen ambiente en el vestuario, la dinámica del trabajo es buena... Y después de estas dos victorias, los veo metidos.

¿Cree que Ayestarán siempre tendrá dentro los errores claros en ataque contra Las Palmas y Eibar que pudieron significar dos victorias?

Son pequeños detalles. Si no encajas ese gol al filo del descanso o el 2-3 del Betis, que fue un mazazo... Son detalles que al final te cambian. He visto a Pako y a su cuerpo técnico trabajar muy bien, en comunión con los futbolistas. Lo he visto y es muy reciente, no me lo estoy inventando. Los resultados son los que son y las decisiones que toma el club son las que son. Ahí no voy a entrar, pero es evidente que el equipo llevaba cuatro partidos perdidos. ¿Es una pena? Por supuesto. Contra Las Palmas merecimos ganar y la primera parte del Eibar fue escandalosa.

¿A usted le afectan igual todos los despidos de entrenadores?

Sí, porque por mi forma de ser estoy muy cerca del cuerpo técnico, de los jugadores. Hago de enlace de los jugadores con cuerpo técnico y club, y convives con ellos y ves que se esfuerzan y sufren. Los resultados no salen y yo no soy ajeno a eso. Primero porque quiero que el Valencia gane todos los partidos y después porque veo que el trabajo de la gente no está correspondido.

Aunque tenga una afinidad distinta con unos y otros...

Sí, yo soy un empleado del Valencia y hago mi trabajo, pero no pregunto quién juega. No entro en labores técnicas o tácticas, no lo busco. Ellos hacen su trabajo y yo el mío. Eso sí, con total franqueza, intento ayudar a todo el mundo y a ellos más todavía. Y si me preguntan, contesto.

Son cuatro veces con la actual, ¿que le pidan ser entrenador en estos casos tiene algo de 'marrón'?

Yo siempre podría haber dicho que con cuatro entrenamientos no puedo hacer mucho, pero claro, la realidad es que para mí es una responsabilidad. Lo veo desde una perspectiva positiva de poder ayudar en una situación difícil a unos futbolistas que lo pasan mal por unos resultados que no acompañan. Intento hacerles ver cuál es la situación o la foto más real para ayudarles a buscar soluciones. Desde la tranquilidad, intento quitar presión, pero hay algo inevitable: el futbolista lee, oye, siente y padece.

¿Su trabajo tiene mucho más de psicología que de pizarra?

Lo más importante es que al futbolista le hables y le expongas las ideas. Decirle cómo podemos salir de la situación y lo que sucede y si lo ven acertado, igual creen más en eso. Si lo que dices es un disparate, hacemos un hoyo más grande. Hablo con ellos el mismo lenguaje, nos miramos a la cara todos y nos decimos las cosas porque buscamos, a nivel psicológico, que estén seguros de sus posibilidades dentro de una situación de presión.

Y su mensaje cala.

Es lo que intento. Les digo que tienen que aceptar el rol de que hace unas horas estaba haciendo otras tareas y de repente estoy dando una charla como entrenador. Es difícil de encajar, pero ahora ya es la cuarta vez... Puede ser que un día me haya ido a comer con un jugador y al día siguiente decida si juega o no juega. Y tengo que tomar las decisiones independientemente de si la situación es de menos o más amistad. Y eso que me llevo bien con todos.

¿En el fútbol actual se respeta menos la figura del entrenador?

No. El futbolista está vigilando continuamente todo: cómo actúas, cómo planteas los partidos, los entrenamientos, cómo respondes ante una determinada situación... Y en función de la solución que aportes y el resultado, esa creencia se va incrementando a tu favor. El futbolista es un observador que quiere jugar siempre y las decisiones del entrenador están expuestas y si son coherentes, lo serán también para ellos. Es una cosa de creer, es el punto número uno para poder ganar. Eso es lo que hay que buscar ahora, la competitividad.

Y es necesario encontrar al entrenador que lo logre.

Simeone ahora es el exponente más claro a nivel de tener un concepto del fútbol y de competir que le está dando resultados. Y no es fácil alargar los años y la trayectoria en un club porque el desgaste es jodido. La exigencia diaria tiene mucho desgaste. El escenario ideal es que el entrenador tenga la fuerza para que con su criterio lidere a ese grupo con jugadores de calidad.

¿Ha faltado ese liderazgo en los últimos técnicos del Valencia?

Vamos a ver... Cada entrenador tiene su concepto del fútbol. Cada uno juega sus bazas en función de la plantilla. En los últimos años hemos cambiado muchas veces de entrenador y el club tomó decisiones desde el convencimiento de que era lo mejor. Luego a veces sale bien o no.

Nuno empezó bien e incluso 'enganchó' a la grada, pero ese convencimiento apenas duró un año.

Hicimos un muy buen año. El equipo fue cuarto, hizo récord de puntos, tuvo su estilo y compitió muy bien. No es fácil hacer lo que ha hecho Simeone, no se hace de la noche a la mañana.

¿Considera que dentro de la plantilla también falta compromiso e identidad para plantearse un proyecto a largo plazo?

Hoy en día la tónica del fútbol es esta. Excepto en el Athletic de Bilbao, donde los jugadores son casi siempre los mismos. Lo ideal sería no cambiar y que estuvieran aquí siempre y además que fueran muy buenos, pero el mercado es el mercado. No es fácil. Lo ideal es tener los mejores jugadores pero valen mucho dinero. Tienes que buscar a los que mejor se adapten a tus posibilidades y no es sencillo.

¿La plantilla tiene talento para llegar a Europa?

La plantilla tiene mucha calidad y creo que está compensada con gente experta. Es una buena plantilla para competir bien. Lo que pasa es que las dinámicas de grupo a veces te pueden dar un plus o quitártelo. Tenemos una plantilla corta, pero estoy de acuerdo en eso porque sólo tenemos dos competiciones.

¿Que Ochotorena se quede en el equipo era básico para mantener eso que llamamos 'cultura de club'?

Me han dicho que su salida nunca se planteó. Es cierto que en un grupo hace falta gente que tenga esa experiencia y que lleve mucho tiempo en el club y Ochotorena tiene criterio. Te puede dar opiniones sensatas de lo que pasa en el club. Por aquí pasa mucha gente y Ochotorena es una persona que además de tener mucha sabiduría ve el fútbol bien y es una persona necesaria en el club.

¿Qué le parece Prandelli?

No tengo muchos datos, pero una persona que ha sido futbolista, entrenador de la selección italiana y que ha estado en varios equipos... Cuando un equipo hace las cosas bien y además consigue cosas importantes, el entrenador cuenta. No es casualidad. Prandelli es un técnico contrastado y de experiencia y aunque no haya estado en la Liga, fútbol es fútbol en todos los lados.

¿No le parece un hándicap el hecho de que no conozca la Liga?

No, es evidente que cuanta más información tenga, mejor, pero el fútbol es fútbol. El italiano también es muy competitivo. Otra cosa es que viniera de la liga de Arabia Saudí, pero estamos hablando de Italia.

¿Qué le dice la presidenta, qué le pide?

Viendo lo que sufre, casi que la tengo que animar yo a ella. Sufre mucho y me desea suerte. Sé que tengo su respaldo, pero los que estamos en el vestuario somos los que tenemos que dar el primer paso, el segundo y el tercero. Contando con el apoyo de la gente y del club, pero se lo digo siempre a los jugadores: en una plantilla en la que ya han pasado varios entrenadores, no podemos seguir mirando hacia otro lado. Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos.

¿Le abruma el total y absoluto reconocimiento del valencianismo?

No me abruma, esto de las estadísticas, además de llamarme el salvador... Vamos a ver, el salvador en su justa medida. Se lo digo a los futbolistas: todos somos necesarios, pero son ellos los que de verdad dan un paso adelante con firmeza en esta situación. Se han conseguido sacar adelante dos partidos, pero no hemos hecho nada. Eso ya ha pasado. ¿Abrumado? No. Imagínate que la primera vez de entrenador hago un partido y lo gano, cien por cien de victorias. Desde el conocimiento de la plantilla como jugadores y personas, aplico los datos por el bien del equipo. Y a nivel táctico y técnico puedes dar cuatro pinceladas porque a un equipo no lo cambias tan rápido. Eso es muy difícil.

¿Qué significa el Valencia para usted?

Mucho tiempo. Llegué al Juvenil y estuve un año. Luego estuve un año y medio en el filial, ocho en el primer equipo... No conseguimos títulos porque en esa época sólo habían dos equipos. He sido entrenador del filial dos años y llevo doce trabajando en esto. Es mi casa, me gusta mi trabajo, me siento valorado y respetado. Me implico mucho por mi forma de ser y estoy a gusto.