Destituciones madrugadoras en Mestalla

Los movimientos sísmicos en el banquillo de Mestalla empezaron a producirse a finales de los años sesenta. Mundo fue su primera víctima. El glorioso exdelantero vasco de la posguerra llevaba tres ejercicios seguidos al frente del Valencia con un balance positivo, pero al inicio de la tercera campaña decidió, por voluntad propia, arrojar la toalla. Edmundo Suárez presentó la dimisión ante el presidente Julio de Miguel y abandonó el cargo en la quinta jornada de la Liga 68-69. Aquel ejercicio tenía un valor simbólico puesto que se conmemoraban los 50 años de la fundación del club y el valencianismo esperaba lo mejor de su equipo. Se había generado una enorme ilusión pero las cosas empezaron mal con tres derrotas inapelables en desplazamientos ante el Pontevedra, Zaragoza y Málaga. En La Rosaleda, y tras una inesperada goleada por 4-1, Mundo renunció. Antes, el Valencia también había caído en Europa, después de una eliminatoria singular: en Lisboa se impuso el Sporting Portugal por 4-0. A renglón seguido, el Valencia rozó la proeza al igualar el marcador de Alvalade con goles de Claramunt, Blayet por partida doble y Sol. Por tanto, hubo de disputarse una prórroga, y en ese período suplementario llegó el gol de los lisboetas que certificó su clasificación.

El sustituto de Mundo fue Joseíto, y su estancia en el banquillo de Mestalla no respondió a las expectativas. El exjugador del Real Madrid no acabó de cuajar y la afición nunca se identificó con él. La historia se repitió casi de forma calcada. En los compases iniciales de la siguiente temporada, la 69-70, el Valencia encadenó tres derrotas consecutivas y fue incapaz de marcar un solo gol en ninguno de los tres encuentros, además fue eliminado de las competiciones continentales por el Slavia de Sofía en el debut y despedida. Joseíto estaba contra las cuerdas pero un milagroso triunfo por 0-2 en el Insular gracias a los tantos de Paquito y Nebot le proporcionó un mínimo margen de confianza al técnico, pero a renglón seguido, el Celta arrancó un empate sin goles de Mestalla que acabó con la paciencia de los aficionados y de la directiva. La destitución estaba servida. Su lugar fue ocupado por Enrique Buqué con la presencia de Salvador Artigas en el papel de mánager. Una solución a la inglesa que se tradujo una reacción inmediata: los valencianistas enderezaron el rumbo y solo perdieron uno de los siguientes 11 partidos. Al final de aquella campaña se clasificaron para Europa y alcanzaron la final de Copa.

Hubo que esperar a la tercera jornada de la Liga 75-76 para asistir a una crisis deportiva madrugadora. Se barruntaba en el ambiente. La desconfianza de la grada hacia el equipo, las dudas en torno a planificación de la plantilla y hacia la figura del entrenador eran más que evidentes. Dragan Milosevic había llegado un año antes al Valencia como ayudante de Milovan Ciric y cuando éste fue destituido, en la segunda vuelta de la temporada 74-75, pasó a ocupar su lugar. La directiva presidida por Francisco Ros Casares decidió otorgarle la confianza para el ejercicio siguiente en un acto de buena fe que no acabó de ser aceptado por el entorno. El escepticismo aumentó cuando llegaron algunos refuerzos sin el nivel mínimo para un club de nivel. Una victoria en el debut liguero por 2-0 ante el Real Oviedo no cambió el estado de ánimo. El resultado no ocultaba algunas deficiencias inquietantes. La tormenta perfecta explotó en la tercera jornada. Los valencianistas, que venía de perder en Alicante, perdieron en casa ante el Betis con un gol de Anzarda. La afición se levantó en armas y aquella misma noche Milosevic cesó en el cargo. Manolo Mestre tomó el relevo hasta el final de la campaña.

El registro del entrenador balcánico, a quién el destino recompensó poco después al conducir al Cádiz a su primer ascenso a la máxima categoría, lo igualó más de veinte años después Jorge Valdano. El Valencia arrancó la Liga 97-98 perdiendo por la mínima por 2-1, con remontada en contra incluida, en el Luis Sitjar de Palma ante el Mallorca el mismo día del debut de Héctor Cúper en el fútbol español. A renglón seguido, vino una inapelable derrota ante el Barça en Mestalla. Para remate, los valencianistas cayeron en Santander ante el Racing por 2-1. Pero, probablemente, además del marcador, de nuevo el Valencia había marcado primero y su rival le había dado la vuelta al resultado en apenas diez minutos, la salida del argentino vino propiciada por un error burocrático a la hora de efectuar los cambios y poner sobre el terreno de juego a más extranjeros de los permitidos. La salida del terreno de juego de Fernando Cáceres, sustituido por Marcelinho Carioca, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Francisco Roig. Al día siguiente del encuentro en El Sardinero se confirmó la decisión. Jorge Valdano era destituido después de tres jornadas. Su relevo fue Claudio Ranieri y así empezó a escribirse el inicio de la etapa más brillante de la historia del Valencia.