«Nadie me pidió que implantara el modelo Barça, para desarrollar nuestro proyecto necesitamos más tiempo»

Cuando le plantearon la posibilidad de dirigir la Academia del Valencia, José Ramón Alesanco (Vizcaya, 1956), presentó su modelo y pidió tiempo, entre tres y cinco años como mínimo, para llevarlo a cabo. Han pasado trece meses desde su aterrizaje y la factoría de Paterna es otra. «Hay que ser consecuente con el modelo que en su día expliqué a la presidenta», reitera ante las cuestiones más complejas, aquellas relacionadas con una serie de despidos que él entendió como coherentes por ser fiel a su libro de estilo pero levantaron polvareda. Después de una drástica reducción en la nómina de entrenadores y otra que afectó al bolsillo de la institución a todos los niveles, aspira a meter, por temporada, a «uno o dos jugadores en el embudo» que desemboca en el primer equipo. «Para eso trabajamos», recuerda.

¿Y qué incidencia tiene el rumbo del primer equipo en la Academia?

Ya lo viví el año pasado. Habían pasado dos o tres meses de falta de mando (tras la marcha de Salvo y Rufete) y empezamos a trabajar para tranquilizar las áreas. Habían muchas cosas que se estaban dejando. Pasó todo lo que pasó con el primer equipo y quieras o no, hay incidencia y pesa bastante. Se trata de que si arriba está tranquilo, abajo también. Lo que tenemos que hacer es aprender a aislarnos, llevar nuestra línea y el modelo que estamos creando. A partir de ahí, apoyar al primer equipo para que gane los partidos.

¿Está satisfecho de este primer año al frente de la Academia?

El balance es muy bueno. Y después de valorar lo que se ha hecho, qué es lo que hemos llegado a crear, los cambios... Lo pongo en la balanza y lo cierto es que estamos contentos.

El inicio del Mestalla (segundo en la tabla) es esperanzador.

No me gusta hablar mucho porque en el mundo del fútbol... Queda mucho y hay momentos que hay barro y suceden cosas. La realidad es que desde cuando llegué hasta invierno lo pasamos bastante mal. Yo tenía otra idea de cómo el jugador joven tiene que subir arriba. Debe estar tranquilo, porque puedes jugar muy bien y ser muy bueno y perder partidos. Eso no da tranquilidad.

¿Se ficharon veteranos exclusivamente para salvar la categoría?

Fue mezclar la experiencia con la juventud. En principio, porque vimos que el equipo estaba muy abajo y en segundo lugar pensando en el futuro.

Pensando a largo plazo, ¿no es contraproducente fichar veteranos para el Mestalla que puedan eclipsar a los más jóvenes?

Al revés. A largo plazo será positivo porque el jugador que suba estará muy bien apoyado. Es importante tener unos capitanes, referencias, y en el Mestalla se ha complementado todo muy bien. Pero hay que seguir.

Uno de sus cambios fue que los futbolistas no alternaran entre 2 equipos o más en la misma temporada.

No digo que esté bien ni mal porque cada uno tiene su forma de ver las cosas, pero llegué aquí y me planteo que los juveniles son juveniles y el Mestalla es el Mestalla, no puede haber seis o siete jugadores entre medias. A cada futbolista le damos su valor, y cuando vemos que está preparado para ascender, lo metemos y ya sabemos que va a ser una opción bastante fija.

¿El objetivo del Mestalla es ascender a Segunda División?

No, ni es el objetivo ni es necesario.

¿Entonces?

El mejor ejemplo está en Can Barça. Cuando subieron Busquets o Pedro estaban en Tercera. Hay que pasar el año y fijarse sobre todo en los juveniles que suben, tenerlos preparados para ir metiéndolos de vez en cuando. Los entrenadores pueden decir lo que quieran, pero hay que controlar el flujo de arriba y abajo porque les puede afectar negativamente.

¿El caso de Toni Martínez?

Toni (salió al West Ham por 3 millones) me explicó una serie de cosas y yo también pensé que era lo mejor para él. Prácticamente no se ha marchado porque si nosotros queremos, vuelve. Hemos ganado dinero y seguiremos ganando dinero y lo más importante; que tenga la capacidad y pueda jugar allí. El Valencia se tapa con la opción de recompra, que si viene es para el primer equipo y no al B. Y será un futbolista que ha jugado, conocido otra Liga y lo tendremos preparado para el Valencia.

¿Cómo se fraguó su fichaje para dirigir la Academia?

El Valencia viene a través de Joan Oliver, que es el máximo accionista del Reus. No era el dueño aún, pero estábamos en la candidatura de Joan Laporta para entrar en Can Barça. Conocían a Layhoon, a Kim Koh y me explicaron que estaban buscando un director para la Academia. Y a mi el Valencia me parece un sitio fantástico y un reto.

¿Qué le pidieron?

Que les hiciese un proyecto. Dije cómo se tenían que hacer las cosas, por dónde debíamos ir. Les expliqué que necesitaba tiempo.

¿Cuántos años?

Entre tres y cinco. Y más si nos atenemos a mi experiencia en Can Barça, porque fueron más años hasta ser nombrada la mejor academia del mundo. El tema, que mucha gente no ha entendido, es que si le presento un proyecto a la presidenta y le digo unas cosas, no puedo llegar aquí, ver lo que pasa y decirle que me voy a aclimatar a lo que ocurre. Y en esos términos, hubo gente que no se quedó en el organigrama.

Y en el club aceptaron ese modelo de ruptura.

Claro, les dije cuál era mi forma de trabajar y que la iba a desarrollar. Así hasta el día de hoy.

Los despidos este verano fueron, algunos de ellos, muy polémicos.

Yo no quiero echar a nadie, pero no contaban para mi organigrama. Quiero tener a la gente que vaya alineada con mi filosofía de club y no es porque lo diga y ya, es porque así se lo expliqué a la presidenta. Tengo que cumplir con mi proyecto.

Entre otros, se quedaron fuera Paco Marí (campeón de Liga con el Cadete A), Toni Astorgano...

Todo el que está en el mundo del fútbol alguna vez lo han echado de algún sitio, a mí también. Lo que tienen que hacer es recuperarse y seguir en el fútbol. No sólo existe el Valencia, hay más equipos. Lo que he peleado mucho este año y he exigido es el nivel de entrenador. Puedo estar equivocado, pero tengo que elegir. Tenemos una serie de niños que debemos educar, formar y luego tienen que ganar. Para esto hay que tener educadores buenos y entrenadores buenos.

Entonces, ¿entendía que habían hecho un buen trabajo pero que no le encajaban a largo plazo?

Respeté mucho el trabajo que hicieron, nunca me metí. Al contrario, lo he alabado muchas veces, pero tengo que tomar decisiones.

¿Le pidieron, aconsejaron o usted aconsejó implantar un modelo como el del Barça?

No, para nada. Modelo Barça es modelo Barça. Dentro de las academias hay muchas cosas que son comunes como las normas y el control. Luego el tema de la captación es muy importante y los coordinadores. Nosotros apostamos por un sistema (de juego), pero les he dicho a los entrenadores que pueden variar si lo necesitan. Tienen libertad.

El Barça se distinguió por tener una idea de juego común, ¿el fin último es que todos los equipos del Valencia, empezando por el primero, jueguen igual?

Esto es una consecuencia de diez años. Cuando acabé el fútbol en el 93, estuve tres años de director en la Academia, y ahí empezó todo un poquito. Luego me metí en la secretaría técnica, más tarde estuve en el primer equipo con Rexach, y luego volví a cogerla otros cinco años. Pero eso es tiempo, es proyecto. Y para desarrollarlo aquí se necesita precisamente eso, tiempo.

¿Pero quiere llegar a ese punto?

No hay que volverse loco con ese tema, pero sí es un buen modelo.

Tenía más de ochenta entrenadores, ¿qué reducción hubo?

Diré que un número importante. Y sigue funcionando todo pero hemos cambiado la forma de entrenar. En vez de haber dos entrenadores por equipo, hay tres que se van cambiado de equipo... Además de futbolistas, nosotros también somos capaces de formar entrenadores.

Hubo una importante reducción del presupuesto también.

Sí, es cierto. El primer equipo no entró en Champions y el presupuesto se redujo a todos los niveles.

Salvo y Rufete fueron muy claros: los chavales menores de 16 años no podían tener representantes, ¿cómo lo ve usted?

Cuando hice la primera rueda de prensa, dije que no me importaba demasiado porque sabes que para cualquier chaval, con 15 o 14 años, el representante no está aquí en el despacho pero está ahí abajo con el padre o la madre. Por eso no me importaba, pero decidí seguir la política de que hasta los 16 años sólo hablábamos con los padres. Hablas con ellos, y hay algunos padres que tienen a un hombre de confianza abajo, el agente. Pero es el fútbol, es lo que está alrededor de todas las promesas que van saliendo. Debemos saber manejarlo sabiendo que los chavales son del Valencia y no de los representantes.

¿Le preocupa que al Valencia le pueda suceder como a otros clubes que han sido sancionados por el fichaje de menores?

Yo lo viví en Can Barça. En nuestra época había chavales de fuera que habíamos fichado, pero nosotros siempre pedimos autorización a la catalana y a la española y nunca hubo problemas. Un tiempo más atrás, hubo algo de propaganda y fue cuando dijeron: esto se ha acabado y no se puede seguir. Y lo que no puedes hacer es seguir cuando sabes que es una decisión firme. Tragas y se acabó. Creo que tendrían que tomar una decisión en firme.

¿Fran Villalba va a renovar?

Tiene dos años de contrato. Lo que ocurre es que cuando llega Gary -Neville- y lo sube a la dinámica del primer equipo entramos en conversaciones. Es joven y no me gusta y se lo he dicho que esté constantemente en la prensa por el interés de un equipo u otro. No sé a qué viene eso. Luego entra en el vestuario con gente de más edad y son situaciones difíciles. No podemos estar siempre igual porque lo único que se hace es hacerle mal a Fran, que tiene mucho talento y unas condiciones muy buenas. El Valencia quiere renovarlo. Lo que pasa es que hay un tema de transición porque un agente quiere una cosa y el club quiere otra.

¿Está satisfecho porque hay tres, cuatro jugadores dentro de la dinámica del primer equipo?

El objetivo es que en el embudo entren uno o dos como mínimo por temporada. Si trabajamos para el primer equipo, que poco a poco los jugadores de la Academia no estén a las puertas de la pretemporada, sino que se queden en el primer equipo.