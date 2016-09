El Valencia confía el equipo a Prandelli

valencia. Cesare Prandelli es el entrenador elegido por el Valencia para tratar de reflotar un proyecto deportivo que lleva demasiado tiempo en fuerte marejada. Su perfil, por historial y forma de entender el fútbol, cuadra con el análisis interno en el club sobre los requisitos que tenía que ofrecer el sustituto de Ayestarán. La actual plantilla, al menos hasta que se abra el mercado de invierno, tiene el perfil que tiene con lo que hubiera sido otra voltereta en el aire cambiar a un estilo de látigo y defensa tan sólo por probar. Tras preguntar, y obtener un no por respuesta, por Villas-Boas y cerrarse la puerta federativa de Marcelino, el que fuera seleccionador que llevó a Italia a la final de la Eurocopa de 2012 frente a España se convirtió en máximo objetivo. El Valencia cerró ayer la parte central del acuerdo para que Prandelli se convierta en nuevo entrenador del equipo hasta junio de 2018 y si al cierre de esta edición el contrato aún no se podía dar por oficial fue por los famosos flecos. Más importantes si cabe debido al perfil del transalpino.

La llegada de italiano va a suponer, de tacada, el fichaje de uno de los entrenadores con mayor currículum de la última década y media. Muy por encima, evidentemente, de Ayestarán, Neville o Nuno pero, también, de Pizzi, Pellegrino, Djukic... e incluso de los técnicos con mejores resultados como Rafa Benítez o Unai Emery, ya que ambos llegaron al Valencia con perfil bajo. El madrileño firmó los mejores años de la historia reciente de la entidad, una utopía a fecha de hoy, pero en la negociación de su fichaje no entraron tantas variables. Prandelli, cuyo nombre puso encima de la mesa CV Radio el martes por la noche, va con la hoja de servicios por delante, con lo que es normal que apriete mucho más que los técnicos mencionados anteriormente. En ese escenario acabó ayer el largo día de negociaciones entre los agentes del técnico y la entidad de Mestalla. En la duración del contrato el entrenador consiguió que su tesis de dos años fuera aceptada, aunque no hay que ser visionario para adivinar un escenario donde no se vayan a hacer públicas las cláusulas de objetivos en el caso de haberlas.

La nómina de ayudantes es uno de los puntos que impidieron ayer hacer público el acuerdo, lo cual no quiere decir que se vaya a convertir en un obstáculo insalvable. La llegada de, por ejemplo, Giambattista Venturati, no supondrá ningún problema. El técnico lleva casi dos décadas trabajando con Prandelli y será uno de los nombres que cubran las vacantes de Caneda o César Sánchez. El puesto que hay que ajustar es del preparador de porteros. El entrenador elegido por el Valencia tiene en Vincenzo Di Palma a su hombre de confianza. Lo mismo que ocurre con Ochotorena, cuyo contrato está rubricado con el club y no con los cuerpos técnicos que han ido desfilando en Mestalla desde su regreso en 2007. El vasco fue conocedor ayer de la situación. Abandonó el cónclave de Paterna con gesto serio mientras charlaba con García Pitarch. Ese encaje será clave para rubricar un acuerdo que podría anunciarse hoy. La hoja de ruta que se mantiene es la de Voro hasta el domingo.

El día de reuniones comenzó ayer en Paterna, donde Layhoon y García Pitarch comunicaron a la plantilla la intención de fichar a Prandelli. Los capitanes, Enzo Pérez y Parejo, tuvieron una segunda conversación con los dos dirigentes tras el entrenamiento. Después de comer con los agentes, se trasladó el operativo al club hasta las siete de la tarde. Hoy, día clave para firmar.