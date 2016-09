Los exfutbolistas alaban el trabajo de Voro

Fotografías en blanco y negro que guardan a todo color en la retina algunos de los protagonistas de la exposición 'Blanquinegre. 90 minuts de la glòria' y que ayer acudieron a su inauguración. Entre anécdotas del pasado se colaba el nombre de Voro. Juan Cruz Sol, aseguraba que el «cariño y respeto» que le tiene el vestuario se plasma en el césped: «Ha demostrado que tiene cualidades». Felman cree que hay que darle una oportunidad al de l'Alcudia: «Me gustaba Villas Boas pero no está al alcance». En la misma línea se mostró Cerveró: «Dejaría a Voro. Me agradaba Marcelino. Caparrós no me gusta».

Roberto Gil, quien también ha ocupado a lo largo de la historia diferentes cargos en el Valencia, tenía otra opinión: «Voro es un hombre de club y si continúa de entrenador algún día tendrá que irse. Yo le aconsejaría que no siguiera». También lo tendría en el club «hasta que se muriera» Ricardo Arias. Tendillo tilda a Voro de talismán' «En los últimos dos partidos lo que han cambiado son los penaltis, el entrenador que venga da igual que tenga o no experiencia, lo importante es que conecte con el vestuario". La exposición estará en Nuevo Centro hasta el 12 de octubre.