Marcelino no entrenará al Valencia CF

Marcelino García Toral no será el sustituto de Ayestarán y Voro en el Valencia CF. La Federación Española de Fútbol ha comunicado oficialmente hoy por escrito al club ché que el técnico asturiano no se podrá sentar en el banquillo de Mestalla esta temporada al incumplir la normativa federativa. Marcelino era el entrenador del Villarreal al empezar la temporada y la Federación impide a un mismo técnico entrenar a dos equipos de la misma categoría la misma temporada. «Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros o preparador físico sea cual fuere la causa, estos últimos no podrán actuar en otro en el transcurso de la misma temporada, con ninguna otra clase de licencia, ya sea en calidad de profesional como en la de no profesional», detalla el artículo 162, 'la resolución del vínculo contractual' del reglamento.

Y para la Federación «la temporada se iniciará el 1 de julio de cada año y concluirá el 30 de junio del siguiente», especifica el artículo 187, dentro del epígrafe 'temporada deportiva'. Marcelino empezó el curso con el Villarreal y trabajó al equipo en pretemporada. Así que el recurso que ha presentado el Valencia CF ha sido desestimado y ahora toca buscar otro entrenador.

Una de las opciones era Michael Laudrup, pero hoy mismo ha anunciado que entrenará al Al Rayyan de Qatar, mientras que Rubén Baraja suena como posible sustituto de Juan Eduardo Esnéider, que hoy ha sido destituido como técnico del Getafe. Baraja está representado por García Quilón, que mantiene excelentes relaciones con el presidente del equipo madrileño.