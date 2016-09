A Mestalla sólo le vale ganar

valencia. Se está acostumbrando Mestalla al ir y venir de los entrenadores. Con Pako Ayestarán no hubo ni tiempo para mostrar al técnico el enfado por el rumbo del equipo, ni tan siquiera para que el público se girara al palco pidiendo la destitución del entrenador. Nada de eso ha ocurrido porque después de encadenar en Bilbao la cuarta derrota consecutiva, Lim decidió dar un nuevo viraje al proyecto. Ayestarán fuera y, mientras llega la nueva apuesta, el equipo es cosa de Voro y los futbolistas. Y ahí sí, Mestalla espera una reacción de la plantilla, cuya responsabilidad en esta serie de partidos de signo negativo ha quedada sepultada por la decisión de Meriton respecto al entrenador.

Con algo de suerte y ayuda arbitral ganó el Sevilla el derbi y ya suma once puntos. Es sólo un dato, pero si el Valencia no gana esta noche al sorprendente Alavés, la diferencia se puede disparar cuando aún estamos de lleno en la quinta jornada. Al Valencia, a Mestalla, no le sirve otra cosa: necesita una victoria que llevarse a la boca y empiece a enterrar tantos sobresaltos y decepciones. Pasados Las Palmas, Eibar, Betis y Athletic, la cuenta de los blanquinegros está a cero. Escuece y todavía más pensando en que el calendario era asequible para haber sumado un buen número de puntos.

El partido ante el Alavés es eso, una buena oportunidad para estrenarse en Liga. Pero aquí cada cual preparar sus trampas. Y el conjunto entrenado por Mauricio Pellegrino aún no ha sido derrotado y se dio un gustazo ganando al Barcelona en el Camp Nou. Vive cómodo el Alavés en la zona templada y viene con ganas su entrenador y los futbolistas: Deyverson, Ibai, Llorente, Camarasa, Theo... El Alavés cambió de piel en verano (hizo 18 fichajes) y Pellegrino, además, está sabiendo mover al equipo con rotaciones y sistemas. Los dos primeros encuentros los preparó con cuatro defensas, los dos últimos, con cinco.

Es una posibilidad que el equipo vitoriano se presente hoy en Mestalla bien pertrechado atrás. La respuesta del Valencia es una incógnita. Regresa Enzo Pérez después de su sanción y Abdennour, que ha estado lesionado hasta ahora. La lógica invita a pensar que el tunecino sentará a Aderllan Santos, mientras en el centro del campo existe la duda de si saltará en el once Medrán o la vuelta de Enzo le mandará al banquillo. Voro también tendrá que elegir entre sus cuatro delanteros: Santi Mina, Munir, Rodrigo y Nani. Las únicas bajas por lesión que padece el Valencia son las de Ezequiel Garay y Mat Ryan.