Marcelino aún confía en fichar

valencia. Marcelino García Toral es el favorito del Valencia para sustituir a Pako Ayestarán. Al asturiano, que en su momento tuvo sus más y sus menos con el club blanquinegro, el fútbol le ha dado una nueva oportunidad para dirigir en Valencia. Pero justo cuando parece que las dos partes más claro lo tienen, están surgiendo complicaciones que hacen peligrar el fichaje hasta el punto de que ayer estuvo prácticamente descartado durante unas horas. Aún así, ni el propio Marcelino ni el Valencia parecen dispuestos a tirar la toalla a las primeras de cambio. Por otra parte, no sobra precisamente tiempo. La conclusión es que el entorno de Marcelino va a seguir peleando hoy con la Federación Española de Fútbol para intentar desbloquear la situación.

El problema es que el Villarreal tramitó la licencia del técnico asturiano dentro de la 2016-2017. «La temporada se iniciará el 1 de julio de cada año y concluirá el 30 de junio del siguiente», especifica el artículo 187, dentro del epígrafe 'temporada deportiva'. Marcelino empezó el curso con el Villarreal y trabajó al equipo en pretemporada para llegar al cien por cien a la previa de la Champions League. Sin embargo, el conjunto del Madrigal decidió echar al asturiano el 11 de agosto. Las diferencias de Marcelino con Fernando Roig y algunos de los futbolistas provocaron la sorprendente decisión del Villarreal, a quien el técnico había llevado a la Liga de Campeones después de una brillante temporada.

Fran Escribá tomó el relevo de Marcelino en el banquillo del Villarreal y fue el técnico valenciano quien dirigió la previa de la Champions contra el Mónaco. Pese a que Marcelino no llegó a dirigir al equipo en ningún partido oficial, la normativa de la Federación le impide ahora fichar por otro conjunto de la Liga española. «Si se resolviese el vínculo contractual entre un club y un entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros o preparador físico sea cual fuere la causa, estos últimos no podrán actuar en otro en el transcurso de la misma temporada, con ninguna otra clase de licencia, ya sea en calidad de profesional como en la de no profesional», detalla el artículo 162, 'la resolución del vínculo contractual' del reglamento.

«Una norma injusta y absurda»

Según explicaron fuentes conocedoras del caso a este periódico, el entorno de Marcelino hizo ayer la consulta con la Federación y recibió un «no» a su propuesta de entrenar a otro equipo. Apuntan las mismas fuentes que ya se han dado otros casos antes y que darle el permiso al entrenador asturiano sería crear un precedente. Tanto la parte de Marcelino como el Valencia consideran la norma «injusta y absurda». No entienden que un técnico no pueda trabajar en otro equipo sin haber dirigido partido oficial alguno en un club anterior aunque se trate, técnicamente, de la misma temporada. Miguel Galán, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, también defendió ayer públicamente a Marcelino. «La Federación debería leerse los derechos laborales del entrenador Marcelino y hacer una excepción para que pueda entrenar al Valencia», escribió Galán en las redes sociales.

Por esos motivos y buscando un resquicio legal, ni el entorno de Marcelino ni el club de Mestalla dan por zanjado el asunto. El Valencia considera que es Marcelino quien debe pelear la posibilidad con la Federación y hoy van a seguir los contactos. Se trata de un tema «muy delicado» y la situación «no está tomada y se está estudiando». Las dos partes esperan que hoy se sepa algo definitivo en uno u otro sentido para avanzar con el fichaje o bien descartar finalmente la posibilidad.

El Valencia necesita hoy una respuesta -en principio, la tendrá- porque si se queda sin Marcelino debe centrarse en otro objetivo. Con Voro de interino y asumiendo que se sentará en el banquillo contra el Alavés y el Leganés el fin de semana, la idea del club sigue siendo la de anunciar el nombre del nuevo entrenador en las próximas horas. Sería difícil que llegara al encuentro en Butarque, pero al menos sí prepararía con cierto margen el duelo de la séptima jornada contra el Atlético de Madrid. Caparrós, Mancini o Villas-Boas siguen sonando como alternativas.