Ayestarán: «La ilusión se ha transformado en decepción»

Pako Ayestarán se ha despedido esta mañana de la plantilla en la Ciudad Deportiva de Paterna y mientras Voro dirigía su primera sesión de entrenamiento el técnico vasco ha pasado por la sala de prensa en una comparecencia que el club ha limitado a apenas unos pocos minutos. Con Juan Sol y García Pitarch a apenas un metro de distancia, Ayestarán ha dado la impresión de guardarse demasiadas cosas en su despedida. ''La ilusión se ha transformado en decepción. Estoy decepcionado. Primero por no haber conseguido los resultados quetodos esperábamos, segundo porque no he sido capaz de devolver la confianza que mucha gente tenía depositada en mí y tercero por no haber tenido tiempo de liderar este proyecto y ver sus frutos'', ha comentado el vasco, que ayer fue destituido como entrenador del Valencia CF.

Ayestarán ha insistido en que ''no esperaba este final'' y que ahora deberá ''analizar los errores que he cometido porque eso me va a hacer más fuerte y mejor. Sé que regresaré, no sé si al Valencia CF o a un club del mismo nivel'.

El vasco ha preferido no profundizar en las causas que le llevaron a tener una plantilla con la que quizás no contaba en los planes iniciales previstos y sobre este aspecto tan sólo ha dicho: ''Yo dije que estaba ilusionado con la plantilla, pero los análisis los haré en privado''. García Pitarch ha abandonado la sala sin querer hacer ninguna manifestación.

Ayestarán, durante la rueda de prensa. / EFE

Lo que sí que ha dejado claro Ayestarán es que estaba convencido en que su trabajo iba a devolver al Valencia a la posición a la que se merece la entidad. ''Nunca alguien que ha sido cesado a a considerar que la decisión es justa, porque eso sería no creer en mí mismo. Tenía fuerzas y capacidad para revertir la situación, pero la decisión no estaba en mis manos''.