Lim da un portazo a la cultura de club

Un club como el Valencia CF no puede dirigirse desde Singapur, todo esto es un sinsentido desde que Peter Lim compró la mayoría de acciones del Valencia. Pero la culpa no es sólo de este señor, es también de los que se las vendieron y de los que aconsejaron que se vendiesen a este pollo. Como siempre no hay responsables y el Valencia pasa por el momento más difícil de su historia, sin plantila solvente, sin entrenador, con un pésimo director técnico, con una presidenta que lo más redondo que ha visto ha sido una caja de cerillas y con un propietario que en cuanto pueda venderá y si te he visto no me acuerdo. Culpables de este destrellat los hay y tienen nombres y apellidos.