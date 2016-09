«No entiendo que el Valencia no tenga patrocinador, es un club que se vende solo»

valencia. José María Gay de Liébana atrajo ayer las miradas de muchas personas relacionadas con el presente y el pasado más reciente del Valencia. Invitado por el Colegio de Economistas de Valencia, analizó en ADEIT 'Las finanzas de las cinco grandes ligas europea', en un evento promovido por el Grupo de Trabajo de Economía del Deporte. Entre los asistentes figuraron Salvador Martínez, miembro del consejo asesor y representante del club en la comisión gestora del proceso de venta, Mateo Castellá, exdirector general de deportes de la Generalitat que votó a favor de la venta a Peter Lim, Federico Varona, presidente de la Fundación hasta la llegada de Aurelio Martínez, y Jaime Ortí. Un auditorio, por tanto, curtido en la actualidad económica y financiera del club de Mestalla.

En su ponencia, el economista destacó el liderato de la Premier y los problemas que, a su juicio, va a tener la competición española en los próximos años con la previsible fuga de estrellas. Algo que, por cierto, atribuyó en primera persona al ministro Montoro: «Aquí hay un personaje que está al frente de Hacienda, que se postula además como vicepresidente si hay gobierno, que está hundiendo al fútbol español. Aquí los futbolistas tienen complejo de delincuentes y en Inglaterra pagan un 40 por ciento de impuestos y no va la policía a detenerlos. Allí saben que pagan y que no les van a mandar nadie ninguna patrulla movilizada para pagar sus impuestos y meterlos en la cárcel como ocurre en España».

Antes de su charla, Gay de Liébana ofreció su visión a los periodistas sobre el proyecto de Peter Lim al frente del Valencia. El economista apuntó dos aspectos fundamentales para el modelo de negocio. El primero, la ausencia de un 'main sponsor' en la camiseta en las últimas dos temporadas, una de ellas con el equipo en Champions. «No entiendo que el Valencia no tenga patrocinador, es un club que tiene un posicionamiento y un prestigio tremendo y debe tener un gran patrocinador. Hay que hacer algo, el Valencia es un club que se vende solo. Cuando una firma de automóviles apostó por el equipo hace unos años, me dijeron sus ejecutivos que era porque no caía mal a nadie. Hay que ir a lo grande», sentenció.

La finalización de las obras del nuevo estadio es otro de los aspectos que el economista considera fundamentales, por la entrada de ingresos a nivel de patrocinios que conllevaría: «En ese tema hay que hacer un esfuerzo tremendo. El nuevo Mestalla sería un cohete para el Valencia y ahora es un daño para la ciudad. Las instituciones deberían intervenir aunque ahora estamos en una situación de una pose muy política en la que hay que ir con mucho cuidado, pero hay que acabar ese estadio». Pese a todo, proyectó un mensaje de prudencia hacia el proyecto de Peter Lim. «El Valencia es un equipo de Champions, esta racha va a cambiar y creo que irá hacia delante», indicó.