Ayestarán mete miedo a Suso

valencia. Mira que es difícil hacerlo peor que Gary Neville, ese futbolista de leyenda que en Mestalla hizo las prácticas como entrenador. Pues Pako Ayestarán, por desgracia para él y para el valencianismo, ya está por debajo de los registros del inglés, que ahora dice que poco menos que vino a entrenar al Valencia por hacerle un favor a su amigo Lim. Los números de este Valencia asustan. Es el precio de ser el colista. Pero el bagaje de Ayestarán al frente de la nave debe producir algún que otro escalofrío en García Pitarch, un director deportivo que empieza a levantar también alguna que otra duda entre los aficionados. Al fin y al cabo, es lo que conlleva el cargo. Cuando los que están en el césped no acaban de funcionar, habrá que ver qué causas han provocado este desfase, al margen del empecinamiento del técnico en ese sistema de 4-4-3 que hace aguas por todos lados.

EN SAN MAMÉS 10,2 kilómetros fueron los que respectivamente corrieron Parejo y Nani -los que más- ayer. Parejo es evidente por su condición de centrocampista y el delantero demuestra sacrificio pero sin rendimiento.

En realidad, la racha de Ayestarán se hunde si se arranca para su examen los 8 partidos que dirigió al equipo el ejercicio pasado. Fue él quien lideró el triunfo sobre el Sevilla, quien dio la campanada en el Camp Nou y quien se impuso al Eibar, pero desde entonces, todo han sido disgustos. El pírrico punto contra el Getafe y nada más. Disgusto tras disgusto. Las matemáticas, como el algodón, no fallan: 10 puntos sumados de 36 en juego. Números de descenso. Crudo. A Gary Neville se le atizaba por todos lados cuando en sus primeros 12 encuentros sólo había sumado 15.

Es verdad que ejemplos hay para todos los gustos. Los optimistas tienen donde agarrarse. El Valencia de Héctor Cúper en la 1999-2000. Esa fue la última vez que el equipo inició un campeonato de manera tan catastrófica como éste, con cuatro derrotas consecutivas. En aquel ejercicio, el equipo perdió ante el Racing (1-2), Espanyol (3-2), Alavés (0-2) y Betis (1-0) antes de sumar su primer punto con un empate ante el Valladolid en casa (0-0) y ganar después su primer encuentro en su visita al Real Madrid (2-3). Luego todo cambió: tercero en Liga y subcampeón de la Champions. En el Valencia actual, el calendario ofrece la opción casi inmediata en el tiempo de dar dos goles de efecto, al menos asumibles sobre el papel.

El jueves pasa por Mestalla el recién ascendido Alavés de Mauricio Pellegrino (otro ex que querrá demostrar lo que aquí no pudo) y el domingo hay que visitar a otro novato (Leganés). Ayestarán, hoy por hoy, sigue como entrenador del Valencia pero ya quedó claro desde hace unos días que tenía 3 citas para revertir la situación si de verdad no quería agotar su crédito.

La primera bala ya se ha disparado y ha sido precisamente en el propio pie. Le quedan dos por delante. Luego llegará el parón de Liga y pinchar en estos dos partidos que quedan significaría cortar la cabeza del entrenador y servírsela en una bandeja a Peter Lim.

De momento no hay argumentos para conocer lo que de verdad piensa García Pitarch al respecto. El director deportivo prefirió no 'mojarse' en su última cita con las peñas, consciente de que le iban a preguntar abiertamente de muchas de las inquietudes que sufren los aficionados. Hay tantas cosas que preguntar que García Pitarch necesitaría una rueda de prensa para él solo para contestar.