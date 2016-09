«A veces el público de Mestalla tiene dientes de sierra»

Cualquiera que elabora una lista con los mejores porteros que ha dado nuestro fútbol mete a José Ángel Iribar (Zarautz, 1943) bien arriba. Charlar con el 'txopo' significa hacerlo con alguien que tutela la esencia del Athletic de Bilbao como nadie. Sus padres ya respiraban en rojiblanco cuando Iribar despuntaba en el Baskonia siendo un juvenil. No quiso saber nada de ofertas, y tampoco cayó en las tretas de Pasieguito, porque nunca quiso perder de vista San Mamés. Y así construyó su leyenda Iribar: más de 600 partidos en el Athletic, luego en el banquillo y actualmente como embajador del club vasco.

Quedan pocas cosas que alteren en exceso el estado de ánimo de un hombre rotundo y sincero. Hoy el Valencia visita a su Athletic. Hoy el 'txopo' conversa tranquilo porque las ha vivido de mil colores y el club que defiende late a buen ritmo en todas sus áreas. «Incluso le ganamos la Supercopa al Barça», recuerda. Fue el último título que celebró el Athletic, pero Iribar nunca priorizó el palmarés. Por eso en su discurso siempre vuelve a Lezama.

-El Athletic no ha empezado bien la temporada, pero da la sensación de que el proyecto iniciado años atrás tiene al club, a todos los niveles, en un momento de mucha fortaleza.

-Sí, es cierto que nuestro proyecto está bastante bien, sano y saneado. Y hay muchísima ilusión por ello.

-Su fortaleza económica les ha permitido incluso retener a Laporte este verano. El equipo no se resintió tras perder a Javi Martínez, Ander Herrera o Fernando Llorente...

-Bueno (corta), la economía va ligada a que los proyectos se puedan realizar. Se está invirtiendo, sobre todo en infraestructuras, constantemente y en la plantilla, también, lógicamente. Hacemos fichajes que nos interesan y para poder realizar todo tipo de proyectos es muy importante tener la economía saneada. Nosotros vamos donde realmente está nuestra producción, y así seguimos trabajando en la cantera, manteniendo nuestra filosofía. Estando al día en todo para generar un fútbol de alto nivel con jugadores que estén involucrados.

-¿Ha sentido alguna vez que el modelo del Athletic podía tener fecha de caducidad?

-No es que nos fijemos en el modelo, es un proyecto de toda una vida. Llevamos 118 años con esto y dentro de nuestras posibilidades, el equipo está compitiendo en Europa las últimas temporadas. Es un objetivo que no es fácil de conseguir para ningún equipo, exceptuando los que todos sabemos. Estos últimos años estamos compitiendo bien en Europa, llegando a finales y ganamos la Supercopa contra el Barça. Pues eso siempre ayuda a confiar.

-Hay un hombre que vertebra los últimos éxitos deportivos del Athletic, al menos los más recientes: Ernesto Valverde.

-El Athletic ha tenido a lo largo de su historia muy buenos entrenadores. Todos se han sentido muy involucrados en nuestra filosofía y han sabido exactamente con qué recursos contaban. Todos han dado lo mejor de sí mismos. Ahora le toca a Ernesto, que además repite, y estamos muy contentos con su trabajo porque los resultados están ahí.

-¿El Athletic escapa o intenta escapar de eso que llamamos fútbol moderno?

-No creo que intente escapar. Hay una forma de ser y de funcionar y el Athletic sigue su trayectoria. No se puede dejar a un lado el momento en que se vive. El fútbol y su gestión evolucionan, de hecho tenemos continuos objetivos que realizar, por ejemplo, un campo moderno. Con todo lo que eso conlleva. De cara al futuro, te marca la línea a seguir.

-¿Usted debutó contra el Valencia?

-Debutar, debutar, no. Debuté contra el Málaga, pero fue un debut un poco no deseado porque se lesionó Carmelo. Era diciembre de 1962. Luego lo que sí conseguí fue el puesto a partir de la temporada 63-64. Y ahí si empecé jugando contra el Valencia, pero antes ya había jugado algunos partidos con el Athletic la temporada anterior.

-Ese Valencia-Athletic finalizó 2-1, ¿recuerda cómo fue el partido?

-Sí, quedamos 2-1, pero tampoco me acuerdo de muchos detalles, han pasado tantos años (ríe). Creo que estuve bien, sin más. El Valencia ganó ese partido con justicia y tampoco tuve excesivo trabajo. No cometí errores graves. A partir de ahí, el entrenador Otxoa apostó por mí y ahí empezó nuestra complicidad. Yo tendría unos 20 años.

-¿Tenían los entrenadores más margen para apostar por los jóvenes?

-Depende de cada entrenador, antes y ahora. Depende también de cómo está el equipo. Son circunstancias que concurren y si uno tiene suerte, que yo probablemente la tuve, pues te dan oportunidades y si las aprovechas, adelante.

-Nunca quiso moverse del Athletic, de su casa...

-Así es. Me sentí tan identificado con el club y la afición... Estaba tan a gusto que por qué cambiar. Tuve varias ofertas, claro, una de ellas del Valencia, antes de firmar con el Athletic. Vino Pasieguito a hablar conmigo y le dejé bien claro que no me movía del Athletic.

-¿Cómo recuerda aquella propuesta del Valencia?

-Entonces estaba en el Baskonia. Estuve hablando con Pasieguito, que era una persona futbolísticamente muy renombrada en esa época. ¡Y encantado de hablar con él, claro! Me explicó su teoría, me habló mucho de Valencia y de su sol... Me vendió un poquito el clima, pero yo me defendía bien en el barro (ríe).

-¿Qué recuerdos le quedan de sus visitas a Mestalla?

-Tengo muy buenos recuerdos y siempre que he ido a jugar a Mestalla lo he hecho muy a gusto. Es un campo en el que el público está muy encima, que anima mucho y que tiene dientes de sierra según como vaya el partido. Siempre vive el fútbol con una gran intensidad y eso gusta. ¿A qué jugador no le va a gustar el ambientazo que hay en Mestalla?

-¿Qué jugadores del Valencia le hicieron pasar peores ratos?

-Me acuerdo de muchos, pero fundamentalmente de Pepe Claramunt, que era un extraordinario jugador. Coincidimos muchos años en la selección, era completísimo porque tenía gol también. Luego estaba Waldo, que era un gran lanzado de faltas, un delantero brasileño muy a tener en cuenta porque era goleador y a balón parado era de los que cogía puerta con facilidad. Keita... El Valencia ha tenido tantos que ahora mismo me cuesta hacer una lista, pero estaba también Guillot, incisivo, que jugó conmigo en la selección.

-¿Su mejor recuerdo como profesional es el título de la Eurocopa (1964) con la selección?

-Tengo muchos, pero es que aquel fue el primero y el más importante porque te da mucho caché. Salir campeón de Europa significa que la gente empieza a fijarse y confiar en ti siempre y cuando respondas. Pero luego tuve finales que ganamos con el Athletic y me produjeron una gran alegría.

-¿Le pesa el haber renunciado a títulos por no querer salir nunca del Athletic?

-Exactamente de eso se trataba. No quise salir. Pues claro que tenía algunas ofertas por ahí de equipos importantes para haber tenido un historial más completo a nivel de títulos. Pero insisto, me sentía tan identificado con el Athletic y su filosofía... Era el club de mis padres, de mis tíos y vivíamos el Athletic con mucha pasión. Estando ahí me sentía, por un lado, muy contento. Por otro, obligado a responder a las expectativas que se crearon conmigo.

-Apostó por las raíces...

-Era más normal entonces. El Valencia tenía muchísimos jugadores de la casa. Era una época en la que se confiaba más en los jugadores de la cantera, era más cercano todo.

-Pako Ayestarán tiene un problema porque cuenta con tres porteros en plantilla. ¿Usted vivió alguna vez una situación así?

-En nuestra época también solíamos ser tres. Coincidí, por ejemplo, con Carmelo y Zamora. Plantillas con tres porteros han existido siempre. Si puedes invertir en porteros hechos y derechos es una forma de reforzar al equipo.

-Si usted fuera el encargado de fichar porteros en el Athletic, ¿qué condiciones deberían reunir?

-Primero, que pare bien (ríe). Que domine la portería y tenga buenas piernas porque son las que te llevan a llegar a determinadas situaciones. Tienes que ser rápido y valiente, si no eres valiente no puedes jugar. Y psicológicamente tienes que ser muy fuerte. Ahora el portero moderno tiene que hacerlo bien con los pies. -¿Qué le sugiere la progresiva mejora de Aduriz?

-La temporada pasada fue máximo goleador de la Europa League y estuvo espectacular. Ha mejorado porque vive el fútbol con intensidad y se cuida muchísimo. Para aguantar es necesario vivirlo, cuidarte y luego, en el caso de Aritz, tener las condiciones que él suma para el gol.