Ayestarán: «No me veo cambiando el estilo de juego porque no lo iba a sentir»

valencia. Fiel a sus ideas, sin tener que llegar al extremo del dicho de 'morir con las botas puestas'. Así podría titularse la rueda de prensa de Pako Ayestarán previa al viaje a Bilbao. La idea que más repitió el técnico vasco, por activa y por pasiva, es que no pasa por su cabeza cambiar el estilo de juego porque entiende que el jugador tiene que estar «convencido» del trabajo que se hace en el día a día y que esos cambios de rumbo restan convicción al grupo: «El estilo de juego es cuestión de sentirlo, no entiendo el fútbol de otra manera. Los cambios no te aseguran que las cosas vayan a solucionarse. Cuando no tienes convicción es complicado transmitirlo en el trabajo. No me veo cambiando el estilo de juego porque no lo iba a sentir».

La respuesta, evidentemente, llevaba a formular varias preguntas relacionadas con el inicio de temporada del Valencia, donde la endeblez defensiva ha sido la clave de las tres derrotas. En las de Mestalla, al menos, indiscutiblemente. El técnico reconoció que es obvio que hay que pulir el sistema, pero sin perder de vista esa esencia que defendió a capa y espada: «Se puede defender bien sabiendo atacar mejor y que las posiciones de cobertura sean mejores en las transiciones, que es lo que nos ha hecho daño. El estilo de juego es algo que lo tienes que sentir. Ganar es importante pero no de cualquier forma, queremos defender mejor pero a partir de atacar mejor».

Para hacer de la retaguardia un muro, además de esa teoría, es importante contar con el factor humano. El soplo de aire fresco de la llegada de Mangala y Garay se ha cortado para los próximos partidos con la lesión del argentino, con lo que no le queda otra al técnico que volver a confiar en Aderllan Santos. Ayer, durante el entrenamiento, el marcaje que le hizo al brasileño y a Mangala fue total. En cada ejercicio, parando cada movimiento que no se ajustaba a lo pedido. Del entendimiento 'express' entre los dos depende buena parte de las opciones de cosechar puntos en Bilbao, ante el Alavés y rindiendo visita a Leganés. «La lesión de Garay, más que un golpe duro, es un contratiempo porque es un jugador que acaba de llegar y necesita adaptarse. Aderllan está entrenando bien y tengo una total confianza de que va a hacer un gran partido», señaló. El de Salgueiro y Montoya se perfilan como novedades en el once.

Ayestarán no es un recién llegado al mundo del fútbol. Sabía perfectamente que en algún momento iba a llegar una referencia hacia su futuro, en una semana donde los tres partidos que afronta su equipo de forma casi seguida están marcados por la urgencia de sumar puntos. «No da rabia que se hable de eso, es la realidad. Sabemos cómo funciona el mundo del fútbol pero no pierdo ningún segundo en eso. Focalizo la atención en lo que tengo el control», confesó antes de dejar claro que se siente totalmente respaldado tanto por la dirección del club como por sus jugadores: «He sentido un apoyo total de la directiva desde el primer día. Es normal que la afición esté preocupada pero el equipo está con un compromiso total. Quieren cambiar la situación. Si algo siento es que comparten mi convicción. Están disfrutando con lo que estamos haciendo, frustrados porque no hemos tenido ningún premio pero les veo intensos, concentrados y queriendo revertir la situación».

Enzo Pérez, a Bilbao

La gran novedad en el viaje a Bilbao fue la presencia de Enzo Pérez a petición propia. El capitán quiso hacer honor a lo que conlleva su brazalete, más teniendo en cuenta que su partido de sanción llegó por un error, y se sumó al grupo para estar cerca de sus compañeros en un partido complicado. Todo suma. A ese valor de club se refirió ayer Ayestarán cuando definió lo que supone el Athletic: «Tienen una continuidad; con un cuerpo técnico al que conocemos, con unos jugadores que sienten el club, una afición que va a generar un entorno de apoyo incondicional al equipo, con un estilo de juego definido muy claro en los últimos años y que lo saben hacer muy bien».