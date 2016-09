Ayestarán: «No me veo cambiando el estilo de juego»

Fiel a sus ideas. Así podría titularse la rueda de prensa de Pako Ayestarán previa al viaje a Bilbao, donde el Valencia intentará mañana sumar sus primeros puntos en la Liga después de tres derrotas consecutivas. La idea que más ha repetido el técnico vasco es que no pasa por su cabeza cambiar el estilo de juego porque entiende que el jugador tiene que estar "convencido" del trabajo que se hace y esos cambios de rumbo restan esa convicción al grupo: "El estilo de juego es cuestión de sentirlo, no entiendo el fútbol de otra manera. Los cambios no te aseguran que las cosas vayan a solucionarse. Cuando no tienes convicción es complicado transmitirlo en el trabajo. No me veo cambiando el estilo de juego porque no lo iba a sentir".

Ayestarán se esperaba la pregunta sobre su futuro, en una semana donde los tres partidos que afronta su equipo están marcados por la urgencia de sumar puntos. "No da rabia que se hable de ésto, es la realidad. Sabemos cómo funciona el mundo del fútbol pero no pierdo ningun segundo en eso. Focalizo la atención en lo que tengo el control". El técnico ha destacado que ha sentido el apoyo de la dirección del Valencia "desde el primer día" , que también la nota de sus jugadores "porque están todos comprometidos" y que tiene total confianza en Aderllan Santos para el partido de mañana en Bilbao.

Los cuatro descartes para el envite ante el Athletic han llegado por la sanción de Enzo Pérez y las lesiones de Abdennour, Garay y Ryan. Los jugadores convocados han sido citados a las seis de la tarde en Paterna.