El más difícil todavía en San Mamés

valencia. Ezequiel Garay debutó ante el Betis y, sin cuajar una actuación para tirar cohetes, dio muestras de una seguridad que ni Aymen Abdennour ni tampoco Aderllan Santos han exhibido en el año que llevan defendiendo la camiseta del Valencia. El argentino fichó a última hora como una de las grandes esperanzas del valencianismo. Por fin un central de garantías con experiencia para paliar los males de la temporada anterior. Ni con la actuación y el gol de Garay pudo Mestalla saborear algún punto contra el Betis, pero dejó buen sabor de boca. Y justo cuando suma unos cuantos entrenamientos para ir acoplándose dentro del sistema y conociendo mejor a Mangala, se rompe. Un disgusto de los buenos para Pako Ayestarán.

Garay casi logró completar la totalidad del entrenamiento de ayer, pero lo hizo con algunos problemas. Sentía el argentino que algo no marchaba bien. Y una hora más tarde de finalizar la sesión, se conocía la lesión del central. «Ezequiel Garay presenta una lesión muscular de grado I por estiramiento en el bíceps femoral de su pierna derecha, según las pruebas a que ha sido sometido tras retirarse del entrenamiento matinal de este viernes», comunicaba el Valencia una vez confirmado que lo de Garay iba en serio y no se quedaba en un leve problema muscular. Para rematar, los servicios médicos del club blanquinegro avisaron de que el argentino estará entre dos y tres semanas de baja.

Para un equipo con enormes problemas defensivos (ocho goles encajados en los tres primeros encuentros de Liga) y además necesitado de ganar, la baja de Garay supone en contratiempo de primer orden. Va a acudir el Valencia a San Mamés sin el argentino ni Aymen Abdennour, que ayer trabajó en la 'jaula' de la ciudad deportiva de Paterna con el objetivo de regresar al equipo para el choque del próximo jueves contra el Alavés. A Pako Ayestarán la lesión de Garay le deja en una situación límite en Bilbao, pero es que además la va a arrastrar en, como mínimo, los tres próximos duelos.

El argentino no viaja a Bilbao, tampoco estará listo para medirse al Alavés ni para desplazarse a Leganés el próximo fin de semana. El objetivo más inmediato para Garay es recuperarse para recibir al Atlético de Madrid en Mestalla. El primer 'gordo' de la temporada. Se disputa el encuentro el 2 de octubre, por lo que el argentino tiene por delante 16 días para enterrar la lesión. Difícil, pero no imposible. Si los médicos optan por no arriesgar con el central, Garay tendrá más tiempo de recuperación después del choque contra el Atlético de Simeone. El parón por los compromisos internacionales permitiría al argentino casi dos semanas de entrenamientos y cuidados en Paterna de cara a viajar a Gijón para medirse al Sporting el 16 de octubre.

Para empezar, el Valencia se entrena hoy en Paterna y esta tarde se desplaza a Bilbao con sólo dos centrales sanos: Mangala y Aderllan Santos. El primero estuvo algo fallón en su debut ante el Betis y al segundo no se le encontró acomodo durante el mercado de fichajes. Es la cuarta opción para el entrenador.

El primer reto de Mangala y Santos como pareja no es cualquier cosa. Frenar a Aduriz y Raúl García exige la mejor de las versiones para los centrales. El exvalencianista, por cierto, se quedó en el banquillo en el duelo de Europa League y llegará más descansado al compromiso de mañana. Guilherme Siqueira es el futbolista con el que Ayestarán ha completado la rotación de centrales en los entrenamientos de esta semana. El brasileño, fuera de la lista ante el Betis, está llamado a ser primera opción para el centro de la defensa en Bilbao si Mangala o Santos sufrieran algún tipo de contratiempo. Ayestarán también tiene la posibilidad de convocar a algún jugador del filial -Ayala-, aunque el Mestalla juega estar tarde en Paterna contra el Hércules.

Montoya y Gayà, laterales

Pese a que Ayestarán aún no ha probado un once de cara al choque de San Mamés, todo parece indicar que el vasco reforzará el lateral derecho con la entrada de Montoya. El catalán tiene más presencia defensiva que Joao Cancelo, autor de varios errores de bulto frente al Betis. Gayà, ya recuperado de los problemas que le impidieron acabar el último encuentro, estará en la izquierda. En principio, Ayestarán no tiene intención de variar su sistema predilecto (4-3-3), y la baja por sanción de Enzo será suplida por Medrán. Munir apunta al once en la delantera.