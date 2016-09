El club premia la lealtad de Jaume ampliando su contrato hasta 2022

valencia. A los pocos minutos de firmar su nuevo contrato con el Valencia, Jaume Doménech utilizó una sola palabra para celebrarlo. «Lealtad», escribió el castellonense en las redes sociales. Esa cualidad, difícil de ver actualmente en el vertiginoso mundo del fútbol, ha encontrado su premio esta vez en la figura del portero. Jaume, de 25 años, ha pasado por todo tipo de pruebas desde que aterrizara por Mestalla hace ya cuatro temporadas. El año pasado pasó de tener pie y medio fuera de la entidad a convertirse en el jugador más importante del primer equipo. Las lesiones de Alves y Ryan le abrieron las puertas de la titularidad y ahí se ganó el respeto de entrenadores y afición. El 13 de septiembre de 2015 renovó con el Valencia hasta 2018. Y ayer, como premio a la fidelidad y el compromiso demostrado en los últimos años, Jaume amplió su contrato hasta 2022.

«Cuando el club se puso en contacto con mis agentes para ampliar el contrato, no me habría puesto ningún límite. Quiero estar en el Valencia y alargarlo todo lo posible es un sueño», explicaba el portero tras firmar el contrato. La ampliación -Jaume seguirá seis temporadas más- llega acompañada por una mejora salarial que apoya la decisión del Valencia de confiar en las aptitudes de Jaume para el futuro. «Es un honor ir todos los días a la ciudad deportiva y ponerme esta camiseta y estoy feliz porque lo voy a hacer durante unos años más», decía el castellonense, que precisamente ahora no se encuentra en la posición más sencilla deportivamente hablando.

Jaume es consciente del 'problema' de Ayestarán con la portería. En ningún caso quiso el vasco que llegara septiembre con los tres guardametas en nómina. Con Diego Alves y Ryan preparados, Jaume se convirtió en tercera opción y descarte. Tampoco se descarta la posibilidad de que el castellonense salga cedido en invierno para regresar el próximo verano cuando el Valencia haya conseguido aliviar la portería. «Me preparo todos los días para jugar el domingo. Me veo al cien por cien y con confianza para jugar. El míster tiene que elegir y estoy preparado para cuando me diga de jugar, hacerlo», señalaba como declaración de intenciones.

Peso en el vestuario

En verano, cuando todos los estamentos del Valencia daban por hecho que Diego Alves saldría traspasado, Ayestarán meditaba su lista de capitanes. Y Jaume entraba dentro de esos futbolistas que, según la percepción del entrenador, podía asumir el peso de ser uno de los líderes del vestuario. El mercado no permitió la marcha de Alves y la situación de la portería viró inesperadamente. El brasileño ha vuelto a ser titular, Ryan ve los partidos desde el banquillo y Jaume, desde la grada. Aún así, Ayestarán siempre ha destacado la predisposición del valenciano para seguir peleando el día a día pese a las adversidades. «Estoy para ayudar lo máximo posible al club y lo más importante es ganar en Bilbao y empezar la senda de las victorias», repetía ayer Jaume.