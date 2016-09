Ayestarán sigue firme

valencia. Pako Ayestarán se mantiene firme. Y lo hace en un doble sentido, el deportivo -como colectivo- y el profesional -más en el plano individual-. Por un lado, el técnico sigue fiel al sistema que considera mejor para el Valencia (el 4-3-3) descartando posibles variantes más defensivas y, por otro, cuenta con el decidido respaldo de la plantilla a pesar del mal inicio de campeonato que ha ofrecido el equipo.

Después de la reunión que mantuvo el lunes el entrenador con la presidenta y con el director deportivo en la ciudad deportiva, y teniendo en cuenta la losa de las tres derrotas consecutivas que lleva en Liga, no es descabellado pensar que Ayestarán empieza a ver cómo su credibilidad ha podido comenzar a erosionarse. De momento, en el club hay lógica inquietud por los cero puntos pero confianza en la capacidad del vasco de sacar esto adelante.

Y en el vestuario por ahora se percibe esa misma sensación de confianza. La palabra de Medrán, uno de los recién llegados, permite resumir la sensación que hay en la ciudad deportiva. «Veo una estupidez que se diga que Ayestarán se juega el puesto en Bilbao. Estamos encantados con él y está haciendo un buen trabajo». Por supuesto que Ayestarán no se juega el puesto en San Mamés, pero el vasco es el primer en saber que el Valencia no puede permitirse más vacíos en su cuenta y que tiene tres partidos señalados para llenar de puntos el saco: Bilbao, en casa contra el Alavés y Leganés.

El Valencia debe en estas dos semanas -la cita con el Alavés será el jueves que viene- limpiar su historial. «No ha sido nada bueno -reflexiona Medrán- pero estamos con las mismas ganas para el siguiente partido donde esperamos corregir nuestros fallos y que se vea otra cara del equipo. Es normal que estemos jodidos, pero seguimos con ilusión y con las mismas ganas de conseguir nuestros objetivos. Cuando se empieza de esta manera hay que mirar errores y también planear algún cambio que esperemos que se vean el domingo y podamos sumar los tres puntos».

Cambios de jugadores

Para conseguirlo, Ayestarán es evidente que hará cambios. Pero no tan profundos como en este tipo de situaciones se podría pensar. Unos forzados por las circunstancias (la baja por sanción de Enzo) y otros quizás por el mal rendimiento del domingo pasado (Cancelo no dio una a derechas y Montoya se perfila como lateral). Ayer, y cumpliendo con la tradición, Ayestarán dio pocas pistas. Es más, hizo un continuo carrusel de cambios en lo que podría ser un posible once. Munir, por ejemplo, tiene muchas opciones de entrar y la duda es saber por quién: Rodrigo -tiene plena confianza en él el técnico-, Santi Mina -lleva 2 goles-, o Nani -el fichaje estrella del verano antes de que llegara Garay-.

Lo que quedó claro es que de cambiar el dibujo, de momento nada de nada. El 4-3-3 se mantiene como paradigma. Para despejar dudas, la comparecencia posterior ante la prensa de Medrán -la primera de un jugador desde que comenzó la temporada, al margen de las presentaciones- confirmó este aspecto: «Yo no he visto ningún cambio de sistema, trabajamos lo que pide el míster y vamos a seguir en esa línea».

De esta manera, está confirmado pues que el 4-3-3 llegará vivo a San Mamés, salvo que en los dos entrenamientos que quedan decida probar variantes. Con este panorama, el centro del campo del Valencia lo formarán Mario Suárez, Parejo y Medrán, este último con un perfil menor consistente físicamente que el de Enzo. «Me siento importante y no me tiene que venir el técnico y decirme si voy a jugar. Estoy preparado para sustituir a Enzo», llegó a indicar el exjugador de Real Madrid y Getafe.

«Vienen de vez en cuando y no tiene que ser para decirnos algo. No nos asusta que venga Suso o la señora presidenta, no le damos demasiada importancia», decía tratando de restar trascendencia a la visita que el lunes hicieron los dirigentes al despacho de Ayestarán.

Del Athletic ya se sabe lo que hay que esperar: «Es un buen equipo, compacto, van todos a una. Son buenos en el balón aéreo, en la presión, son muy fuertes. Podemos contrarrestar eso», sentencia Medrán.

Mini-abono de tres partidos

Mientras el equipo trabaja en tomarle el punto a la Liga, el club anunciaba ayer una promoción de entradas. Se trata de un mini-abono de tres encuentros que se puede adquirir para ver en Mestalla los choques ante Atlético de Madrid (jornada 7), Barcelona (jornada 9) y Granada, correspondiente a la jornada 12. Los precios van desde los 60 euros de la Grada de la Mar a los 145 de Anfiteatro Lateral y Alto pasando por los 90 de Grada Alta Cubierta. El Valencia busca así garantizar una buena entrada en esos partidos que llegarán tras Athletic de Bilbao, Alavés y Leganés.