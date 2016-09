Medrán: «Veo una estupidez que digan que Ayestarán se está jugando el puesto»

Álvaro Medrán reconoce que el Valencia CF no ha arrancado la temporada como se esperaba: "Es normal que estemos jodidos. El inicio no ha sido bueno, no hemos tenido suerte, y sí fallos". El futbolista andaluz considera que no tiene sentido que se especule sobre la continuidad del entrenador: "Veo una estupidez que digan que Ayestarán se está jugando el puesto. Estamos muy ilusionados con él, confiamos y estamos a muerte con el grupo".

Medrán ha comentado que durante la semana, el técnico "no está trabajando un cambio de sistema": "Yo no veo ninguna variación, el míster pide y sabe lo que quiere. Hay jugadores que han llegado hace nada y estamos asumiento conceptos".

El joven centrocamista afirma con un rotundo "sí" que está preparado para sustituir al sancionado Enzo Pérez en el césped y coincide con Ayestarán en que el medio campo sufrió demasiadas pérdidas en el encuentro frente al Betis: "No fue una primera parte buena, ellos apretaron bien el centro del campo, un día puede fallar uno y otro otro. Cometemos errores y hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir".

Medrán restó importancia a las visitas de Layhoon y García Pitarch de los últimos días: "Están aquí de vez en cuando y no nos asusta que vengan Suso o la señora presidenta, no le damos mucha importancia a que estén por aquí".

Para finalizar, ha hecho referencia a las virtudes del próximo rival en Liga, el Athletic: "Es un buen equipo, compacto, van todos a una. Son buenos en el balón aéreo, en la presión, son muy fuertes. Con la idea que tiene el míster y cómo trabaja creo que podemos contrarrestar eso y hacer un buen partido".