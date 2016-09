El Valencia denunciará a los ultras que insulten en el estadio

El Valencia ha emitido hoy un comunicado en el que advierte que aquellos ultras que amenacen a otros aficionados serán denunciados por el club. Aquí puede leerse el texto íntegro:

«El Valencia Club de Fútbol en relación a aclarar la situación de la Grada Joven de Animación desea manifestar los siguientes puntos:

- El Valencia Club de Fútbol es responsable legal de cualquier incidente, comportamiento colectivo sancionable o percance que pueda ocurrir en Mestalla. Los trabajadores y gestores del Valencia tienen la responsabilidad y el deber de velar por la convivencia, seguridad e integridad de 50.000 espectadores potenciales. Mujeres, hombres, niños y familias, aficionados de diferentes ideologías y credos, que acuden a un espectáculo deportivo.

- El Valencia Club de Fútbol respeta la ideología, cualquiera que sea, personal de sus aficionados y no se inmiscuye en ella, pero un estadio de fútbol o una grada de animación no es un altavoz o un escaparate para exhibir, promocionar o imponer ideas políticas. Mestalla debe ser un espacio de convivencia y de unión en torno al deporte, el escudo y al equipo donde puede haber libre crítica o discrepancia, pero no caben amenazas, actitudes violentas, racistas o xenófobas.

- Al respecto, el Valencia Club de Fútbol quiere denunciar públicamente que en los últimos partidos, miembros de CN10 y Yomus, muy próximos a su presidente Fernando León, han amenazado e intimidado a jóvenes y adolescentes aficionados para que dejen de animar. Estos hechos ya ocurrieron la pasada temporada ocasionalmente.

- El Club quiere animar, protege y apoya a todos los jóvenes y adolescentes que quieren dar su empuje al equipo y se han sentido amenazados o cohibidos, forzados a no poder animar. Al respecto, el Valencia CF advierte que pondrá las medidas legales, denunciará ante la Oficina de Integridad de la LFP, la Comisión Antiviolencia y expulsará de Mestalla a cualquier aficionado que amenace, especialmente a otros aficionados que quieran animar a su equipo. Ya existen pruebas y pesquisas en marcha.

- El Valencia Club de Fútbol mantiene su idea de albergar y apoyar con buenos precios y ventajas para jóvenes una Grada Joven de animación apolítica, libre, sin peajes ni violencia verbal o física. Nuestro equipo y nuestros jugadores necesitan el ánimo de toda su gran afición unida, y como ocurrió ante el Real Betis, el Club y la propia afición rechazan esta situación. Gran parte de Mestalla recriminó esta actitud de falta de animación a los dirigentes de CN10 en el último partido.

- A día de hoy, el Valencia CF desea informar que cuenta con 1727 abonados en la Grada Joven de Animación, frente a los 1806 de hace un año, y agradece a la inmensa mayoría de ellos su entusiasmo, valencianismo y sus ganas de animar al equipo. Como mínimo, 1200 de ellos no pertenecen hoy a CN10, ya que el Club es conocedor que dicha CN10 cuenta hoy en día con menos de 500 socios.

- La gestión e interlocución con el Club del citado Fernando León desde hace más de un año ha derivado en presión pública y privada, la petición de favores personales, la agresividad verbal e insultos en redes sociales, la politización de la grada y el amparo a grupos de ideologías extremas.

- El afán frustrado de que el Club le permita poder colectar obligatoriamente una cuota económica a cada aficionado de la Grada Joven, mercadear con la cesión abonos, y su deseo de anteponer la protección de la simbología de grupos catalogados como radicales antes que a la mayoría de sus socios, han sido las constante de Fernando León. Su irresponsabilidad es la causa de la actual situación con el Club y estamentos superiores. Los grupos Ultras son vigilados y perseguidos por la Policía, la LFP y la Comisión Antiviolencia de forma activa y permanente. El Valencia CF está alineado absolutamente en la lucha contra la violencia y los radicalismos.

- Además, el Valencia CF denuncia que Fernando León alienta e impulsa personalmente, en las cuentas oficiales de CN10, y junto a algunos aficionados radicales de Ultra Yomus, desde hace tiempo una campaña de intimidación, amenazas y odio hacia empleados del Club, que se limitan a ejecutar las decisiones del Club aprobadas por el Consejo de Administración. Fernando León ha sido partícipe personalmente, junto con dos miembros de Yomus, de insultos y amenazas graves a trabajadores del Valencia en plena calle.

- El Valencia Club de Fútbol manifiesta que no cederá ante esta forma de proceder, a estas amenazas e insultos a sus trabajadores, directivos y peñistas de la APV, presiones a jugadores e incluso a algunos periodistas que han mostrado su preocupación al Club. Aunque las presiones o insultos afloren oportunistamente ante un gol contrario, en una mala racha de resultados o bien puedan recibir apoyo en algunos medios críticos con la actual gestión, no hay fisuras en una política de seguridad coordinada con la Policía que pretende aislar y evitar comportamientos violentos.

- El Club reanudará el diálogo si la interlocución existe con representantes que carezcan de estos comportamientos violentos y esta campaña a base de amenazas, insultos, intimidación a jóvenes aficionados y cese de la animación»