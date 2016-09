Aquí los nuevos, aquí Enzo Pérez

Hay cosas que no cambian en Mestalla, por desgracia para los valencianistas. Ni el estreno de unos sirvió para corregir los defectos de todos. El Valencia actual continúa purgando los pecados del reciente pasado. Y de eso es algo que no tienen culpa ni los Mangala ni los Garay ni tampoco Munir, el último en estrenarse. El día del 'caloret' no pasará a la historia por nada positivo. Desde el punto de vista estadístico sí: tres nuevos futbolistas a añadir al listado de la historia en blanquinegro; pero también la estadística ofrece una evidencia: que Enzo Pérez padece una sobredosis de ímpetu vulgar.

Que vaya por delante que el argentino tuvo arrestos para, tal y como está el panorama, asumir el marrón de comparecer ante los periodistas y 'torear' la embestida. «Soy el primer responsable en la derrota, me hago responsable. Pedí disculpas a mis compañeros y al cuerpo técnico y le pido disculpas a la gente porque ser capitán te hace ser más responsable». Claro que sí. Tiene razón... pero no del todo. La responsabilidad la tiene Enzo no desde que lleva el brazalete por orden de Ayestarán, sino desde el mismo momento en que lo fichó el Valencia por 25 millones de euros para estar además en uno de los escalones salariales más elevados de esta plantilla.

Esa particular afición que tiene Enzo de coleccionar tarjetas le está pasando factura desde el primer partido. En su estreno (Valencia-Real Madrid, 4-1-2015) ya recibió su primera 'condecoración' amarilla. Ayer hizo la doble pirueta: amarilla y roja directa (50'). Habrá que ver cómo mide Competición la dichosa acción: «Entrar con su pie en forma de plancha impactando en la pierna de un adversario con fuerza excesiva en la disputa del balón», escribió en el acta González González.

Enzo no sólo se ha metido él solito en un lodazal sino que para salir de él tiene pendiente el nefasto estado físico que tuvo la temporada pasada, donde cualquier estornudo que había sobre el campo le acababa pasando factura. El argentino se extralimita en su defensa del escudo porque lleva la mitad de tarjetas que partidos jugados con el Valencia. Garay ya lo conoce de su etapa en Benfica, pero Mangala no. Los dos centrales, por cierto, vivieron de una manera particular este encuentro. Garay con más emotividad que su compañero si cabe, por ese gol que al final no sirvió para nada. Demostró el argentino que con el balón en los pies es más fiable que Mangala. No es que el francés sea una versión retocada de Abdennour pero dos decisiones suyas estuvieron a punto de costarle más disgustos aún a Alves. En el 28' erró al calcular el salto en un balón fácil para despejar (Alegría ni se la esperaba) y ya en el segundo tiempo le puso el balón en los pies por dos veces consecutivas a Alves con un rival echándosele encima al brasileño. Ahora ya todos nos conocemos.