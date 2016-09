La afición culpa a la planificación deportiva de la situación del equipo

El inicio de Liga del Valencia Club de Fútbol está siendo terrible para su afición. Además del calor implacable que sufrió ayer en Mestalla a las cuatro de la tarde, la hinchada no pudo más que contemplar cómo el equipo que dirige Pako Ayestarán sufría la tercera derrota tras tres jornadas disputadas del campeonato.

Preguntados por Lasprovincias.es, varios aficionados compartieron sus sensaciones el día después de perder en casa frente al Real Betis.

“El equipo no va cara al aire, la defensa está construyéndose, y hemos vendido a todos los jugadores buenos que teníamos; hasta que no se conjunte el equipo, no empezará a carburar”, opinó Ismael García, aficionado del Valencia CF.

“El equipo no funciona, hay algún problema de fichajes o de estructura, o de entrenador incluso, pero algo no funciona”, señaló Vicente Garrote. “Estamos en línea no correcta, y habrá que esperar un poco y tener algo de paciencia, pero si esto sigue así habrá que plantearse quizá muchas cosas que la mayoría de los socios no tenemos muy claro”, apuntó Antonio Crespo.

“Como no cambien o haga algo, esto huele a Segunda; ni los nuevos fichajes, ni la salida de jugadores, parece que no remolcamos; si Pako Ayestarán no hace algo, parece que nos vamos a Segunda”, señaló Alejandro Díaz.

Respecto a la situación en que queda el entrenador, los aficionados opinaron mayoritariamente que todavía es pronto, y que se debe tener más paciencia con Pako Ayestarán.

“Todavía es pronto, hay que dejarle trabajar; gran parte de culpa la tiene la planificación deportiva que han hecho, los fichajes, el propio presidente, porque de lo que prometió a lo que estamos teniendo, vendiendo todo lo bueno y fichando por debajo”, indicó Vicente Garrote.

“El entrenador hace lo que le dice el de arriba, cualquier entrenador haría lo mismo, sacaría los mismos resultados”, aseguró Ismael García. “Hay que esperar, hay que tener paciencia, el fútbol es muy complicado”, apuntó Antonio Crespo.

“Creo que es un poco pronto, que aún no ha tenido mucho margen, pero no se ve tampoco una reacción por su parte; por algunos jugadores sí, pero por él no”, señaló Alejandro Díaz.

“Es temprano, pero también hay que estar alerta, porque no podemos dejar que en una o dos jornadas más suceda lo de ayer; y hay que mirar también un poquito a la directiva, si ha hecho bien o mal, lo que ha vendido y cómo lo ha vendido”, concluyó Antonio Calderón.