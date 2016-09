Ayer hubo un momento en el que el fútbol abrió la puerta al delirio. La confusión mental de una remontada que estuvo a un paso de darse tras un inconsistente partido del Valencia, que jugó en inferioridad por la inmadurez de Enzo Pérez, su capitán. El calor cayó a plomo sobre la grada. Gracias a la irresponsabilidad del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que puso en peligro la salud de cientos de aficionados que tienen que amortizar su pase al borde de la lipotimia. A un cuarto de hora del final del partido, el Valencia resucitó tras babear sobre la lona durante casi toda la segunda parte. La grada, en pleno sofoco, empujó a por el imposible: la remontada. No se dio. Ese arreón final no fue más que un espejismo. Un momento de lucidez caduco. Cuando el partido moría, a Joao Cancelo se le volvió a ir por enésima vez Rubén Castro para marcar y certificar la tercera derrota en tres partidos en esta temporada. Siete goles en contra y cero puntos. Sólo el Celta es peor. Nada nuevo bajo el sol. Ayer, dos futbolistas a las puertas de la jubilación noquearon al Valencia. El citado Rubén en dos ocasiones y Joaquín.

Los diez minutos de pasión del segundo tiempo no tienen que ser el árbol que tape el bosque. El análisis debe de ser general. Ayer, el primero que hizo ‘touché’ fue Gustavo Poyet al colocar en la banda derecha a Rubén Castro para desnudar todas las carencias de Joao Cancelo. El luso es deficiente en defensa. Y en ataque, donde se ha significado como excelente interior, optó por resguardarse en la sombra de la cubierta de tribuna. A los jardineros no les hizo falta ni pasar el rastrillo durante el descanso por una zona donde la hierba seguía virgen.

ficha técnica 2 Valencia CF Diego Alves, Joao Cancelo, Garay, Mangala, Gayà (Montoya, m.44), Mario Suárez (Medrán, m.46), Enzo Pérez, Parejo, Rodrigo, Nani y Santi Mina (Munir, m.63).

3 Real Betis Adán, Piccini, Mandi, Pezzella, Durmisi, Fabián (Felipe Gutiérrez, m.20), Brasanac, Joaquín (Musonda, m.68), Alex Alegría (Zozulya, m.81) y Rubén Castro. goles 0-1, m.38: Rubén Castro. 0-2: m.54: Joaquín. 1-2, m.75: Rodrigo. 2-2. m.78: Garay. 2-3, m.90+: Rubén Castro. árbitro González González (colegio castellano-leonés). Amonestó por el Valencia a Enzo Pérez y a Nani y por el Betis a Felipe Gutiérrez, Piccini, Petros y Musonda. Expulsó por el equipo local a Enzo Pérez con roja directa (m.49). incidencias Encuentro disputado en Mestalla ante 40.000 espectadores. Realizó el saque de honor la gimnasta de Turís Elena López, medalla de plata por equipos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Se guardó un minuto de silencio en memoria del militar valenciano Aarón Vidal, fallecido en Iraq.

En la otra banda, Gayà dio una lección de pundonor. El chico no se encontraba bien. Malestar. El sábado ya no entrenó en condiciones. Ayer, titular. Se vació por la izquierda. Con recorrido y tiros a puerta. El de Pedreguer aguantó hasta que su cuerpo, achicharrado y deshidratado, dijo basta.Un golpe de calor. Junto a él, un Santi Mina hambriento. El gallego no siempre está acertado pero las ganas le sobran. De lo mejor. No estaría mal ponerle el vídeo a Cancelo para que sepa lo que es el compromiso. Esa es una de las claves de este Valencia: querer.

Cada vez que el Betis rondaba el área del recuperado para la causa Alves se olió el peligro. Chamusquina. Por la derecha entró Rubén Castro en el tramo final de la primera parte para poner en ventaja a los andaluces. Un estribillo ya conocido. Pero la culpa no es siempre de los cuatro de atrás. A veces, es del sistema. Otra de las claves. Ya lo decía hace unos días Pepe Claramunt en estas mismas páginas: «Hay que saber defender». Y no se sabe. El centro del campo no equilibra. Mario Suárez estuvo ayer fuera de todo.Lento y desacertado. Puso hormigón a la salida del balón y fue incapaz de ejercer de pasillo de seguridad por delante de Garay y Mangala, que debutaron de manera más que aceptable aunque la comparación con Abdennour, Vezo y Santos lo hace todo demasiado fácil. Parejo maniobró en su línea. Atrevido. Con el balón en los pies para tratar de crear juego. En ocasiones tan temerario como tiene acostumbrado a la grada de Mestalla. Pero hoy en día un equipo que quiere la posesión del balón se debe agarrar al de Coslada.

Inadmisible es lo de Enzo Pérez. Ayestarán le ha nombrado capitán. Ayer dejó a la tropa a la intemperie. El argentino, con una entrada con los pies por delante, fuera de sitio y absurda, se fue a la caseta al inicio de la segunda parte y con su equipo por detrás en el marcador. Las disculpas se aceptan pero el brazalete obliga a tener la cabeza fría. El problema es que en el Valencia hay ausencia de referentes a no ser que alguno de los nuevos se destape con el coraje, temple y medida que se necesita para liderar a un colectivo. Enzo Pérez marida con la amonestación. Siempre. Sus excesos costaron el segundo gol. En un contragolpe de libro. El Valencia descubrió toda su defensa por rematar un córner. Joaquín resolvió sin celebrarlo.

La tercera de las claves está en el ataque. Arriba, ante la falta de un delantero rematador, Ayestarán dispuso a Nani, Rodrigo y Mina como un tiovivo. Sobrecarga de falsos nueves. Ni rematan ni centran. No hay orden de ataque. Durante casi todo el partido el peligro vino con tiros lejanos desde la frontal bien solventados por Adán. Correr sin cabeza. Con el marcador muy en contra, salió Munir para encender una luz. El nuevo se ubicó en la derecha. Tiró al larguero. Y su presencia ayudó a creer al Valencia. En cinco minutos se empató. Primero Rodrigo finalizó una de las pocas jugadas trenzadas y después Garay aprovechó un rechace para igualar. Machada con diez.

A Adán empezaron a temblarle las piernas, el Betis se sumió en la precipitación y el Valencia pensó en la victoria. Un delirio casi real. Hasta que en la última jugada del partido hubo un nuevo baño de realidad. Rubén Castro certificó el drama. Y ya van tres.

Este es el fruto de una plantilla que aún vive en plena pretemporada. Pendiente de un exceso de ajustes. Y con descosidos porque no está remachada. Con fugas y falta de alternativas. Sin recambios en el pasillo de seguridad y huérfana de un tipo capaz de jugarse la vida con la pareja de centrales rival. De ese fútbol añejo. Ayestarán seguro que se equivoca, pero afina la orquesta con los instrumentos que tiene. Hay lo que hay. Ayer se acabaron los argumentos de que se perdió pero se jugó mejor. El calor tampoco fue excusa.

El domingo hay visita a San Mamés. Allí el año pasado comenzó el drama de Nuno. Quizá sea el momento de cambiar la historia. Ya hay urgencias.